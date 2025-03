Oups, Chiri et Daï sont tombés dans un autre univers

Persécutés par les brutes de l’orphelinat, Chiri et Daï fuient dans la forêt et découvrent un tunnel mystérieux qui les projette loin de leur Petit Val. De l’autre côté, un royaume oublié, en proie à la menace du redoutable Roi des Ombres, bien décidé à libérer une magie sauvage et à plonger le monde dans le chaos.

Aux côtés d’une druidesse, d’un ogre et d’une sorcière, les deux amis devront déjouer les pièges d’un adversaire insaisissable et retrouver le portail qui les ramènera chez eux. Mais le passage entre les mondes vacille, et l’obscurité grandit. Parviendront-ils à stopper les ténèbres avant qu’il ne soit trop tard ?

Les éditions Casterman nous en offrent les premières pages en avant-première :

Carlos Sánchez a grandi à Barcelone, un crayon à la main. Il découvre très jeune la bande dessinée, qui va changer sa vie pour toujours. Il a étudié le design à l’EINA et a obtenu un master en illustration créative à l’École supérieure de Design de Barcelone. Il aime dessiner, lire des bandes dessinées, manger des céréales et jouer aux jeux vidéo. Aujourd’hui, il travaille comme designer, illustrateur et dessinateur de bandes dessinées.

Par Louella Boulland

