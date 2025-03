Festival Étonnants Voyageurs 2025 : une carte blanche pour Paul Lynch  

Cet auteur, salué par la critique internationale, a été décrit par son compatriote l'écrivain Colum McCann dès sa première publication comme un créateur de territoire littéraire inédit. En cinq romans, il s'est imposé comme une icône de la littérature irlandaise grâce à un style narratif viscéral.

Les invités phares

Son dernier livre, Le Chant du Prophète, couronné du prestigieux Booker Prize en 2023, est devenu un phénomène éditorial avec plus de 500.000 exemplaires vendus au Royaume-Uni et traduit dans plus de trente langues.

Au Festival Étonnants Voyageurs 2025, une sélection diversifiée d'invités phares enrichira les débats et discussions avec leur expertise respective dans différents genres littéraires et artistiques :

Sandrine Collette : Lauréate du Prix Goncourt des lycéens 2024 pour son roman Madelaine avant l'aube (JC Lattès), Sandrine explore les frontières du roman noir et de la fresque sociale, ayant également remporté le Prix Renaudot des lycéens en 2022 pour On était des loups et le Grand Prix de littérature policière en 2013 avec Des nœuds d’acier.

Philippe Collin : Reconnaissable voix de France Inter et auteur de la série documentaire à succès Face à l'Histoire, Philippe publie également Les Résistantes (Albin Michel), un livre illustré sur les femmes résistantes, et organisera des discussions sur l'influence de l'Histoire avec divers historiens.

Philippe Descola : Anthropologue de renom, professeur émérite au Collège de France, Philippe a profondément influencé la compréhension des systèmes de pensée des sociétés non-occidentales. Son travail, notamment dans Les lances du crépuscule et Par-delà nature et culture, aborde la nécessité de repenser nos relations avec la nature.

Lauren Groff : Cette romancière américaine vient d’ouvrir une librairie en Floride pour protéger 10.000 livres censurés. Elle publie Les terres indomptées (L'Olivier), un renouvellement du roman d'aventure américain.

Jean Hegland : Auteure de Dans la forêt (Gallmeister, 2016), Jean publie sa suite Le temps d’après, explorant la résilience post-effondrement et la connexion humaine en temps de crise.

Lola Lafon : Artiste multidisciplinaire connue pour son engagement et sa prose incisive, Lola compile ses écrits pour Libération dans Il n’a jamais été trop tard (Stock), un recueil mêlant observation sociale et réflexion personnelle.

Miossec : Chanteur et auteur-compositeur breton, Miossec rend hommage à Georges Perros, poète breton, en musique et paroles, en collaboration avec Frédéric Poulot.

Riad Sattouf : Dessinateur et auteur de la série L’Arabe du futur (Allary Éditions), Riad introduit un spin-off Moi, Fadi le frère volé, centré sur son frère enlevé en Syrie.

Leïla Slimani : Prix Goncourt 2016 pour Chanson Douce, Leïla clôt sa fresque familiale Le Pays des autres avec le troisième volume J’emporterai le feu (Gallimard), explorant la quête de liberté de trois générations d'une famille dans un monde fragmenté.

Le rendez-vous littéraire de Saint-Malo

Fondé en 1990 à Saint-Malo par Michel Le Bris et ses amis, le festival Étonnants Voyageurs se démarque par sa vocation à célébrer une littérature mondiale et ouverte, une invitation à découvrir les facettes méconnues du monde à travers les arts et les lettres. Chaque année, le festival se transforme en un lieu de célébration joyeuse et stimulante de la littérature, offrant une atmosphère accueillante où les textes circulent librement et les œuvres sont découvertes.

Étonnants Voyageurs propose plus de 200 événements, incluant des tables rondes, cafés littéraires, grands entretiens, débats, et lectures.

Le festival présente également une cinquantaine de films, entre documentaires et fictions, des expositions et des spectacles, soulignant ainsi l'amour des livres et l'importance cruciale du débat et de l'échange. Le festival fait aussi une large place à la jeunesse et comprend un vaste salon du livre où les auteurs rencontrent leur public.

Depuis le début des années 2000, Étonnants Voyageurs s'est internationalisé avec des éditions à Missoula, Dublin, Sarajevo, Bamako, Port-au-Prince, Haïfa, Rabat-Salé et a même organisé le Congrès mondial des écrivains de langue française à Tunis en 2021.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com