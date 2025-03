Tristan Koëgel lauréat du prix RTS littérature ados 2025

Créé en 2006, le Prix RTS Littérature Ados est organisé en partenariat avec la RTS, l’ISJM et la CIIP. Il vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes et à encourager la création littéraire. Partout en Suisse romande, des élèves débattent des titres en lice avant d’élire le lauréat et de le rencontrer.

Au total, cette année, 727 élèves, issus de 56 clubs de lecture, 22 classes et 35 enseignants, accompagnés de 34 bibliothécaires, ont débattu des cinq ouvrages en compétition avant que le jury ne désigne le lauréat.

Le jury séduit par une sensibilité à fleur de peau

Dans Quand on dansait sur les toits, Pablo et Mayssane grandissent ensemble, portés par leur imagination débordante et leur complicité. Mais à 11 ans, la jeune fille tombe malade. Pour la soutenir, Pablo et leurs amis l’entourent d’un équipage prêt à la défendre contre « le roi des bestioles ». Lorsque la maladie s’efface, l’amitié devient amour, et la vie reprend son cours, jusqu’à la rechute. Cette fois, Mayssane fait face avec lucidité, tandis que Pablo s’accroche à leurs souvenirs.

Le jury, entièrement féminin cette année, a été touché par la sensibilité à fleur de peau du récit, qui explore avec justesse l’amitié, l’amour et l’acceptation. Si certains ont trouvé l’intrigue « trop cliché », d’autres ont apprécié cette dimension réconfortante. Ce qui a marqué les jeunes lectrices, rapporte le communiqué, c’est l’esprit combatif du roman et son message lumineux : la mort n’est ni bien ni mal, elle est juste là.

L’histoire a aussi été retenue pour l'élan de vie qu'elle transmet : « c’est admirable de voir que même quand tout va mal, ils prennent le temps de faire la fête », a souligné le jury.

Né en 1980, vit à Montpellier. Après avoir exercé divers métiers, il devient enseignant en littérature et en langue française. Passionné d’écriture et de voyages, il ambitionne de parcourir tous les pays du monde en ramenant à chaque fois une histoire à raconter.

La cérémonie de remise du prix se tiendra le mercredi 19 mars à 13h30, sur la scène du Forum du Salon du livre de Genève. L’événement sera précédé, à 11h, d’une chasse aux livres en présence de l’auteur et de la booktubeuse Audrey – Le souffle des mots.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : ©RTS / Anne Kearney

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com