Laura El Makki remporte le Prix Victor Hugo 2025

Doté de 10.000 €, le Prix Victor Hugo récompense les auteurs de biographies sur Victor Hugo ou ses proches, ainsi que les essais, pamphlets, romans ou « choses vues » qui illustrent la défense des libertés de pensée et d'expression, le droit à une justice impartiale, l'accès universel à l'éducation, et la lutte contre les totalitarismes.

En hommage au chef-d'œuvre de François Truffaut, Laura El Makki nous offre un récit captivant sur la véritable histoire d'Adèle H., explorée à travers ses journaux intimes et correspondances.

En décembre 1851, Victor Hugo, désormais ennemi public sous le régime de Louis-Napoléon Bonaparte, s'exile vers les îles anglo-normandes, entraînant sa famille dans un retrait de vingt ans de la vie publique. Installés d'abord à Jersey puis à Guernesey, Hugo organise la vie de ses enfants.

Adèle Hugo, pianiste assidue, se voit confier la rédaction d'un Journal de l'exil, où elle consigne chaque détail de leur existence autrefois sociale, aujourd'hui restreinte à de rares visites et aux séances de spiritisme. Si elle se montre une scripte fidèle, retranscrivant surtout les paroles masculines, c'est dans ses carnets secrets, rédigés dans un langage crypté, qu'Adèle laisse transparaître une voix radicalement différente, empreinte d'humour, de désirs et d'excès. Avec le temps, cette voix bascule de l'enthousiasme au désespoir.

Ce récit devient le fondement dramatique du film de Truffaut qui immortalise Adèle Hugo par le visage d'Isabelle Adjani. Consumée par un amour non réciproque pour Albert Pinson, un militaire anglais, Adèle fuit son exil doré. Son périple l'emmène à travers l'Atlantique durant huit ans, dans une solitude quasi totale, mais révélant une femme moins folle et érotomane que la légende ne l'a peinte. Ce livre, enrichi de nombreuses photographies et de documents jamais publiés auparavant, dévoile le parcours d'une femme résolue, la genèse d'une vie à la fois rêvée et fracassée. Au sein d'une famille dominée par le génie paternel, il raconte le combat d'une femme pour son émancipation et sa quête de liberté.

Isabelle Adjani signe par ailleurs la préface de l'ouvrage lauréat.

Laura El Makki, enseignante à Sciences Po et journaliste, a écrit plusieurs biographies, parmi lesquelles celles de Henry David Thoreau et H. G. Wells, publiées chez Gallimard, ainsi que Les Sœurs Brontë. La force d’exister, éditée par Tallandier.

En tant que productrice de radio et de podcasts, elle a dirigé les séries Un été avec Proust en 2013 et Un été avec Victor Hugo en 2015 sur France Inter, lesquelles ont été adaptées en livres par les Éditions des Équateurs. En 2023, elle a publié son premier roman, Combien de lunes, aux Éditions Les Escales.

L'année précédente, Maryvonne de Saint-Pulgent avait été honorée pour son livre La Gloire de Notre-Dame, édité par Gallimard.

La présidence d'honneur est assurée par Sir Michael Edwards de l'Académie française, et Françoise Chandernagor préside le jury, composé de personnalités telles que Jean-François Braunstein, Simon Bentolila, Éric Fottorino, Franz-Olivier Giesbert, Arnaud Laster, Florence Naugrette, et Camille Pascal. Pour cette deuxième édition, Abnousse Shalmani et Nathan Devers ont rejoint le jury.

Le Prix bénéficie du soutien de la Fondation Marc Ladreit de Lacharrière, de la Joaillerie Heurgon, du Cabinet Neuer, d'Alpha Taxis, et de la Galerie Kraemer, tous situés à Paris.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : À droite : Victor Hugo (Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com