À la BnF, des journées de grève pour les “précaires

Le 8 mars prochain, parallèlement aux revendications relatives aux droits des femmes, les grévistes de la Bibliothèque nationale de France attireront l'attention sur « la précarisation croissante de leurs missions et métiers », selon l'expression utilisée dans un communiqué envoyé à ActuaLitté par la section Sud Culture de l'établissement patrimonial.

D'après l'intersyndicale CGT BnF-Sud Culture BnF-FSU BnF, « la direction a décidé depuis 2022 d’accroître la précarité au sein de l’établissement en revenant sur le protocole de grève de 2016. Ce dernier assurait entre autres un recrutement sur CDI et 110h pour les contractuel·les à temps incomplet nouvellement recruté·es. Depuis la direction a décidé de renier leur signature et de passer à des recrutements de CDD d’un an renouvelable une seule fois et sur des quotités horaires extrêmement réduites de 60 à 80 heures. »

Aussi les agents mobilisés réclament-ils des CDI pour les agents contractuels à temps incomplets « qui sont actuellement sur des postes répondant à des besoins permanents, comme la loi le permet et comme c'était le cas à la BnF entre 2016 et 2022 », ainsi que l'abandon « de la limitation abusive à un an de la durée d’engagement ».

Contactée, la direction de la BnF rappelle qu'en 2016, « les agents non titulaires qui travaillaient à temps incomplet (dits “ANTI”) se sont vus proposer un CDI, dès lors que leurs missions correspondaient à un emploi permanent. La BnF s'était par ailleurs engagée à recruter de nouveaux ANTI en CDI. Enfin, les ANTI qui le souhaitaient pouvaient augmenter leur quotité de travail à 110h. La plupart était à 80h. »

D'après la BnF, la réforme de 2022, qui a conduit sur le changement de politique en matière de recrutement, « visait à répondre à la réalité de l’activité de “service public” de l’établissement après la crise sanitaire, qui a conduit à une forte baisse des communications de documents dans les salles de recherche » — la direction souligne que le taux de fréquentation de ces salles, en 2024, n'a pas retrouvé celui de 2019 [1,1 million de visites dans les salles de lecture de la bibliothèque d’étude et celles de recherche en 2024, contre 920.818 en 2019, NdR].

Selon la direction, cette même réforme a « permis aux effectifs de magasiniers (agents fonctionnaires titulaires) de progresser entre 2022 et fin 2024 ».

D'après le dernier rapport d'activité de la Bibliothèque nationale de France, publié en 2024 et qui concerne l'année 2023, l'effectif total de 2262 agents compte 700 personnels non-titulaires et 163 personnels non-titulaires à temps incomplet. En 2019, la répartition au sein de l'effectif total de 2295 agents faisait apparaitre 611 personnels non-titulaires, pour 181 personnels non-titulaires à temps incomplet.

Pour la direction de l'établissement patrimonial, les personnels en contrat à durée déterminée « n’ont pas vocation à occuper de façon pérenne » les fonctions et « travaillent en complément des agents de magasinage qui sont des agents titulaires ou contractuels sur emplois permanents ».

D'après elle, ce mode d'organisation « est le seul qui permette de couvrir majoritairement les plages de service public du soir et du samedi, ou les plages pendant lesquelles les magasiniers travaillent sur des chantiers de collections, par exemple dans le cadre de l’ouverture attendue en 2029 d’un nouveau centre de conservation de la BnF à Amiens ».

Elle avance aussi un intérêt des étudiants pour « ces emplois dont les volumes horaires proposés leur permettent de poursuivre leurs études » et pour les personnes « ayant ou souhaitant poursuivre une autre activité en parallèle ».

L'intersyndicale estime pour sa part que cette organisation pèse sur les agents et réclame ainsi le « passage à 110 heures de travail par mois pour toutes et tous les contractuel·les à temps incomplet qui le souhaitent », ainsi que la « révision des plages de travail du samedi qui entravent toute possibilité de déjeuner le midi normalement pour une partie des agent·es précaires ».

À ce titre, la BnF indique avoir « adopté en 2022 un plan de déprécarisation pour permettre aux agents contractuels (CDI) à temps incomplet d'accéder à un emploi permanent à temps plein [fonctionnaire ou contractuel à temps complet, NdR] », démarche dont l'achèvement est programmé pour 2027. En 2023, 20 agents ont été embauchés sur un recrutement sans concours de magasiniers des bibliothèques.

Le syndicat CGT-BnF rappelle pour sa part que les effectifs de magasiniers, justement, ont été considérablement réduits à la BnF, en quelques années. Citant un compte-rendu du Comité social d’administration du 10 janvier 2025, l'organisation souligne que « la catégorie C est toujours en baisse, en particulier les magasiniers titulaires », estimant l'évolution des effectifs de ces personnels en particulier à - 29,9 % entre 2009 et 2024.

L'austérité n'épargne pas la BnF

Entre le gouvernement de Michel Barnier, censuré, et celui de François Bayrou, les nuances auront été minimes. Le virage de l'austérité pris par les finances publiques s'est même affirmé à l'occasion du nouveau projet de loi de finances 2025, finalement adopté.

Le ministère de la Culture n'échappe pas à l'effort économique demandé : le « schéma d’emplois » pour les opérateurs rattachés à la rue de Valois diminue à cette occasion de 82 équivalents temps plein (ETP). « Cet effort demandé se décline avec un objectif de – 10 ETP à la BnF. La direction constate que l’effort demandé est moindre que la taille relative de l’établissement dans les effectifs globaux des opérateurs du ministère », remarque la BnF, qui reste le plus grand opérateur du ministère.

Les journées de grève du 1er et du 8 mars s'inscrivent ainsi dans un contexte particulier pour la culture, lourdement touchées par des choix politiques effectués au niveau de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Un appel à la grève des travailleurs et travailleuses du secteur a d'ailleurs été lancé, pour le 20 mars prochain, par la CGT.

