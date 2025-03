Wednesdays, BD interactive et jeu vidéo sur les violences sexuelles

À la croisée du jeu de gestion, de la narration interactive et de la bande dessinée, Wednesdays aborde un sujet plutôt rare et parmi les plus complexes, celui des violences sexuelles sur les mineurs et leurs conséquences pour les victimes.

Comment cela a-t-il pu se produire ? Qui de l’entourage aurait pu voir et poser des mots ? Comment a-t-il été affecté en grandissant ? Autant de questions qui surgissent le long du parcours de Timothée, que le joueur suit de son enfance à ses premiers pas en tant qu'adulte. Le joueur, en incarnant des proches du personnage principal, enquête dans les souvenirs de ce dernier, « pour tenter de dénouer cette pelote emmêlée qu’est la mémoire ».

« Ma démarche ne vise pas l'exorcisation. J'ai à cœur de créer une œuvre, mais avec la volonté de sensibiliser les joueurs. L’inceste est un des rares sujets où la simple prise de parole constitue déjà une avancée. Je l'ai constaté autour de moi : l'effet est immédiat », explique Pierre Corbinais, qui a conçu et développé le jeu avec l'autrice de BD Exaheva, le pixel artiste Nico Nowak, les développeur et développeuse Christophe Galati et Diane Landais, et la compositrice Virginia B. Fernson.

S'il est déconseillé aux moins de 18 ans, le titre ne comporte aucune scène d'agression sexuelle, et chaque souvenir est précédé d'un avertissement quant aux faits et traumatismes abordés : les joueurs et joueuses peuvent décider de passer une scène, pour se préserver.

Du côté des univers graphiques, la dessinatrice Exaheva (Mekka Nikki, Still Heroes) assure celui des souvenirs, tandis que le pixel artiste Nico Nowak (There Is No Game: Wrong Dimension) donne vie au parc d'attractions.

Le titre, dont la partie dure environ 3 heures, sera disponible en anglais, français, allemand, espagnol et portugais le 26 mars prochain.

Photographies : Wednesdays (Arte France, The Pixel Hunt et Pierre Corbinais)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com