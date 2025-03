Des textes inédits de Harper Lee publiés en octobre

L’écriture a toujours occupé une place centrale dans la vie de Harper Lee. Et ce, bien avant la publication en 1960 du roman qui l’a rendue célèbre, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. Ce livre, récompensé par le prix Pulitzer, a ensuite été adapté au cinéma avec Gregory Peck.

Jusqu’ici, son héritage littéraire se limitait à deux ouvrages : son roman culte, publié à l’âge de 34 ans, et un texte antérieur, publié 2015. Intitulée Go Set a Watchman (Va et poste une sentinelle en français, trad. Pierre Demarty chez Livre de Poche), l'ouvrage a été écrit dans les années 1950, avant Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur.

À l’époque, son éditeur lui avait pourtant suggéré de retravailler le texte. Go Set a Watchman est alors resté dans l’ombre pendant des décennies avant de paraître il y a dix ans. Cette publication tardive a fait débat : certains se sont interrogés sur la volonté réelle de l’écrivaine et sur son état de santé au moment de cette décision. À 88 ans, Harper Lee était en effet gravement affaiblie, souffrant de surdité et de cécité avancées.

« On a l’impression d’être assis à son bureau »

Réunis sous le titre The Land of Sweet Forever, ces textes inédits permettraient de comprendre comment elle a façonné les visages et les thématiques de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. On y retrouve déjà les thèmes qui traverseront son œuvre : les rumeurs et tensions d’une petite ville, les liens parfois complexes entre pères et filles, ainsi que la question du racisme et de la ségrégation.

Attendu le 21 octobre chez Harper, le recueil rassemblera huit nouvelles inédites et huit textes non fictionnels publiés entre 1961 et 2006. Parmi eux, un portrait de son ami Truman Capote, une recette de pain de maïs ou encore une lettre adressée à Oprah Winfrey....

Certaines puisent dans ses souvenirs d’enfance en Alabama et sa jeunesse à New York, entre repas dans de petites cantines et séances de cinéma. L’une d’elles relate ses frustrations face au trafic et au stationnement dans Manhattan, rapporte le New York Times.

D’autres plongent au cœur du Sud des États-Unis et esquissent les prémices de Jean Louise Finch, la narratrice vive et perspicace de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur.

Le recueil intégrera également des reproductions de tapuscrits annotés par Lee. « Les lecteurs auront l’impression d’être assis à son bureau avec elle », confie l’autrice Casey Cep, qui signe l’introduction de l’ouvrage. « C’est comme le premier élément d’un puzzle bien plus vaste sur la vie et l’œuvre de Harper Lee. » « Ces textes forment une précieuse capsule temporelle sur son évolution en tant qu’écrivaine », ajoute-t-elle.

Un voyage littéraire de l’Alabama à Manhattan

L’éditeur britannique Hutchinson Heinemann (Penguin Random House) a déclaré à The Guardian que cet ouvrage « offrira un nouvel éclairage sur le talent remarquable de Lee » et « sera une ressource précieuse pour tous ceux qui s’intéressent à son évolution en tant qu’écrivaine ».

Ailah Ahmed, directrice éditoriale de Hutchinson Heinemann, estime quant à elle que cette découverte illustre son style unique, son humour acéré, une touche de noirceur et des personnages marquants. « On voyage de l’Alabama à des horizons moins familiers pour elle, en plein cœur de Manhattan », a-t-elle révélé au journal.

Un trésor littéraire retrouvé après des décennies

À l’époque, elle n’avait pourtant jamais réussi à faire connaître ces nouvelles au grand public. Longtemps, chercheurs et biographes ont pensé qu’elles avaient disparu ou été détruites. Mais Harper Lee, rigoureuse, avait tout conservé... et méticuleusement archivé ses tapuscrits, accompagnés de lettres de refus, dans son appartement new-yorkais. Son exécuteur testamentaire les a retrouvés après son décès en 2016.

Le neveu de la romancière, le Dr Edwin Conner, a exprimé dans un communiqué le sentiment de satisfaction éprouvé par sa famille. « Nous sommes ravis que ces essais, et surtout ces nouvelles, dont nous savions qu’elles existaient sans les avoir jamais vues, aient été retrouvés et puissent enfin être publiés. Elle n’était pas seulement notre tante adorée, mais une immense plume de la littérature américaine, et il est toujours précieux d’en apprendre davantage sur le chemin qui l’a menée à ce sommet. »

Crédits image : Harper Lee au bras de GW Bush Jr. - domaine public

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com