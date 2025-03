Lire, s’évader sans quitter son fauteuil...

C’est quoi lire ?

Je n’ai jamais appris à lire. Du moins, je n’ai jamais appris à aimer lire. Je ne remets pas en cause l’apprentissage de la lecture à l’école. Après tout, je sais lire. Mais je n’ai jamais eu le déclic, certainement comme tout élève fainéant, de me plonger dans un livre par choix ou par désir.

Je n’ai jamais eu l’envie d’avoir enviiiiiiiiiiiiiie (OK je m’égare).

J’ai lu un article il y a peu de temps sur le shifting. Le titre était assez révélateur : « Le shifting, la nouvelle façon pour les ados de s’évader ». Comprenez de rompre avec le réel :

Le shifting, ou reality shifting, est une pratique qui consiste à tenter de déplacer sa conscience d’une réalité (notre monde actuel, appelé « CR » pour « Current Reality ») vers une autre réalité souhaitée (appelée « DR » pour « Desired Reality »). Cette autre réalité peut être totalement fictive, inspirée d’un univers de fiction (comme Harry Potter, Naruto, etc.), ou simplement une version améliorée de sa propre vie.

Cet article était accompagné de deux témoignages d’ados qui exprimaient le besoin de s’évader.

Je n’ai pas pu m’empêcher de faire le lien avec la lecture. Aimer lire, c’est aimer s’évader non ? Arrêtez-moi si je me trompe. Lorsque vous vous plongez dans un roman, ne vous êtes-vous jamais projeté à la place du héros, de l’héroïne, ou juste à ses côtés ? Ne sentez-vous pas, parfois, les odeurs d’une scène, l’air glacial d’une montagne, la chaleur d’un foyer réconfortant ?

C’est là toute la subtilité du livre. On n’y entre pas seulement avec les yeux. Lorsque j’ai une idée d’histoire en tête, c’est à peu près la même chose qui se produit. Je visualise les illustrations qui pourraient accompagner mon texte.

Pour Lisa et les fées, mes premiers textes, je n’en étais pas encore là. À vrai dire, j’écrivais une histoire pour enfants à la façon d’un roman (toutes proportions gardées hein…). Je détaillais tout.

Ma rencontre avec Patrice et Julie, deux vrais illustrateurs, et le retour, le seul, d’un professionnel de l’édition ont changé ma façon de voir les choses et m’ont permis de comprendre le difficile équilibre entre le texte et les illustrations dans un album jeunesse. C’est cet équilibre qui permet au lecteur d’apprécier ou non l’album qu’il tient entre ses mains.

Le plaisir de lire…

Vous imaginez bien, cependant, que l’équation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît !

Aimer lire = Savoir déchiffrer +… +…

Lire, ce n’est pas juste enchaîner des mots. C’est sentir quelque chose. Avoir le cœur qui s’emballe, frissonner, sourire bêtement, s’énerver contre un personnage trop borné. C’est aussi se reconnaître dans une histoire, s’y projeter, s’y attacher.

L’album jeunesse est souvent la première rencontre avec la lecture. Le premier moment où un enfant comprend que les mots racontent quelque chose, que les images ne disent pas tout, que tourner la page, c’est avancer dans une histoire.

C’est aussi là que tout peut basculer. Si l’histoire lui parle, s’il s’attache à un personnage, s’il rit, s’il frissonne… il aura envie d’en lire une autre. Puis une autre. Jusqu’à ce que, peut-être, un jour, il ouvre un roman sans même s’en rendre compte.

Lorsque j’ai commencé à écrire Lisa et les fées, mon héroïne était ma fille. Je lui lisais chacune des aventures. Elle en comprenait chaque détail, chaque émotion. Elle savait pourquoi Lisa réagissait comme ça. Elle connaissait presque l’histoire avant même de l’écouter, puis de la lire.

C’est peut-être ça qui a tout changé, qui a été son déclic : elle n’avait pas juste un livre entre les mains, elle avait une histoire qui lui appartenait, une histoire dans laquelle elle se reconnaissait.

Lire c’est plus qu’un simple enchaînement de mots. C’est comprendre comment une histoire se construit, pourquoi un personnage nous touche plus qu’un autre, pourquoi on se reconnaît dans certains récits,

C’est pouvoir choisir les histoires qui nous parlent vraiment, s’impliquer dans le processus, découvrir qui les écrit et pourquoi. C’est un échange, une façon de s’engager, de faire partie de l’histoire avant même qu’elle n’existe sur le papier. Lire, c’est aussi tout ça…

Crédits photo : MurrrPhoto CC 0

DOSSIER - EnfinLire : repenser l'édition de livres jeunesse

Par Alexandre Maroselli

Contact : enfinlire@gmail.com