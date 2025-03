Une approche sociologique du comportement animal

L’observation des faits sociaux tels que les rituels, les normes et les pratiques quotidiennes permet d’éclairer le fonctionnement du corps social comme un superorganisme, révélant des similitudes insoupçonnées entre sociétés humaines et non humaines.

Vaches, choucas, éléphants, gorilles, hyènes, orques et babouins figurent parmi les espèces étudiées, à travers une approche fondée sur l’observation participante et l’anthropomorphisme critique. Cette dernière consiste à « se mettre dans la peau d’un animal » en s’appuyant sur la connaissance de son monde perceptif et de ses représentations.

Un ouvrage pour repenser les relations entre humains et non-humains et réduire l’idée d’une incommensurabilité entre leurs sociétés.

Florent Kohler, anthropologue et maître de conférences à l’Université de Tours, consacre ses recherches aux sociétés traditionnelles, indigènes et paysannes, ainsi qu’à la coexistence entre humains et faune sauvage.

Depuis plus de vingt ans, il explore les apports des sciences humaines et sociales à l’éthologie, dans une démarche interdisciplinaire novatrice.

