Les impressionnistes, l'Amour fou, des figures féminines  

Écrire, c’est entendre la voix perdue, dit Pascal Quignard dans Le nom sur le bout de la langue. Oui, on écrit toujours de soi, pas d’ailleurs bien sûr, même quand le thème du texte ne semble s’apparenter à aucun des moments vécus.

J’ai toujours aimé les terres de soleil. Terres de soleil pour moi veut dire jardins, senteurs, tomates qu’on cueille à l’aube et qui sont toutes couvertes de rosée, profondeur des taillis et, même si c’est fantasme, derrière les fouillis de verdure, l’idée que la mer est là, toute proche.

Avec les vestiges romains, Pompéi, la Gradiva, l’Italie et ses peintres, l’Italie est à mes yeux le terreau de la beauté. J’avais été éblouie à Florence par la découverte des Macchiaioli, ces peintres du milieu du XIXe, proches des impressionnistes dans leur recherche picturale et le rejet du classicisme. « Des révoltés » disaient certains. « Macchia » en français signifie « tache ». Le mot les pointait de façon très méchante et on ne peut s’empêcher d’y associer le « Impression, impression ! » ricanant, lancé comme une insulte au tableau de Monet.

Les impressionnistes sont, parmi tous les peintres, ceux que je préfère, Caillebotte, Manet, Monet, et tous les autres. Parfois un tableau nous arrête sans qu’on puisse le quitter, il en fut ainsi pour une toile d’Edgar Degas. « La famille Bellelli ». Dans les musées de Florence je me promenais, j’aimais flâner… à Paris également. Un jour, au musée d’Orsay, j’ai vu ce tableau : ce fut une rencontre. D’un format très grand, très imposant, d’une luminosité incroyable.

Tout de suite la représentation de l’homme dans un fauteuil à droite m’a intriguée, plus qu’intriguée même, bousculée, émue, interrogée. Personnage étrange, il est dans l’ombre, visage peu distinct, comme effacé, et d’une facture picturale différente, m’a-t-il semblé, de celle utilisée pour peindre la femme et des deux fillettes qui figurent avec lui. Cet homme posait question. Me posait question.

Violemment. Il fallait l’éclairer. C’est là qu’est née Adèle, le personnage central de mon roman, la petite danseuse, celle qui parle, la narratrice. Adèle est née d’un mystère, de l’obscurité, du besoin de lumière. J’avais commencé à écrire Parmi toutes les autres.

Puis est venue l’idée de « l’amour fou ». Cette idée que sans doute chacun porte en soi. On s’en nourrit, on s’en défend, selon. On en rêve en tous cas.

J’y tenais à cette idée, « j’y tiens » dit-on « je tiens à » comme un naufragé à une planche quand la mer le bouscule. J’avais gardé en moi sans doute la petite fille nourrie de conte de fées, oh combien ils sont cruels souvent ces contes. J’avais tout aimé, tout gardé, le cruel et le merveilleux. Cela me portait à créer bien sûr des figures féminines. On a en soi des personnages qui dorment et attendent. De chanter, de parler, de naître.

Pour moi elles ne pouvaient qu’être féminines ces figures et porter une souffrance. Celle de l’abandon ou plutôt de l’absence, je le sais parce que dans chacun de mes romans elles le disent. Et dans cette façon qu’elles ont de la porter, cette absence, obstinément, vaillamment, contre vents et marées, comme Adèle, elles en font un déni. Figures féminines qui aiment à la folie, à la folie c’est pour toujours et bien sûr on y perd la raison.

Qu’importe, dans certains cas, le conte vécu vaut bien cette perte.. Mais il n’y a pas toujours perte, qui sait ?

Hélène Veyssier

Hélène Veyssier réside à Paris et est l’autrice de deux romans publiés aux éditions Arléa.

Parmi toutes les autres de Hélène Veyssier sort le 6 mars 2025 chez Buchet-Chastel.

Crédits photo : © Mathieu BOURGOIS/Opale.photo (Buchet-Chastel)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com