Le poids des non-dits après neuf ans de silence

À travers un récit polyphonique, l’autrice explore les failles et les secrets d’une famille où les non-dits pèsent lourd. Erne, hantée par son passé, s’est retranchée dans l’exil et le silence, tandis que ses filles, chacune à leur manière, tentent de se construire.

Marga, mariée et en apparence épanouie, cache une grossesse issue d’une liaison extraconjugale, tandis que Remei, désinvolte et sans ambition, reste prisonnière d’un amour adolescent.

Avec une plume teintée d’humour et de tendresse, et une traduction de Carmen Fernandez Montava, Maria Climent Huguet dresse un portrait des liens familiaux, entre blessures enfouies et résilience. Un roman sur les choix, les secrets et l’influence indélébile des mères sur leurs filles, où l’émotion affleure sous chaque mot.

Les éditions des femmes - Antoinette Fouque nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Amposta (province de Tartagone) en 1985, Maria Climent Huguet est diplômée de traduction et interprétariat. Elle a travaillé notamment comme professeure de langue, puis rédactrice de sites web, community manager, chroniqueuse, journaliste et traductrice.

Elle vit entre Barcelone et sa ville natale. Gina, son premier roman, a obtenu un large succès critique et public en Catalogne. Ce livre, lauréat du prix Amposta 2019 et du prix Setè Cel 2020, a été traduit et publié en France par les éditions des femmes- Antoinette Fouque en 2023.



