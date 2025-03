9782203275676 - The Song about Green

La première version de l’œuvre, auto-éditée en 32 pages, a attiré l’attention d’Haruki Murakami lui-même, qui a proposé à Gao Yan d’illustrer l’une de ses couvertures. Depuis, l’histoire s’est enrichie et étoffée jusqu’à atteindre 500 pages, publiées simultanément à Taïwan et au Japon en 2022. Une évolution qui témoigne du soin apporté au développement narratif et à la profondeur des personnages.

L’ouvrage capture avec une justesse rare l’incertitude des premières amours, entre fascination et doutes, et s’appuie sur une bande-son immersive, où résonnent les chansons de Happy End ou Yura Yura Teikoku. La musique, omniprésente, devient un langage à part entière, une passerelle entre les émotions des personnages et les silences qui les habitent.

Avec The Song about Green, Gao Yan signe une chronique intime et universelle, portée par une narration sensorielle et une esthétique maîtrisée. Un voyage graphique et émotionnel, où chaque planche traduit avec finesse la nostalgie d’un moment suspendu entre deux âges, entre deux villes, entre deux cœurs qui battent au même rythme.

