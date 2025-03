De Taïwan à Tokyo, l'amour tissé de culture japonaise

The Song about Green cherche à esquisser avec délicatesse le portrait d'un premier amour teinté de mélancolie, oscillant entre Taïwan et Tokyo. Les deux tomes seront publiés simultanément le 19 mars prochain.

Les éditions Casterman nous en proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1996 à Taïwan, GAO YAN nourrit très tôt une fascination pour le Japon. Diplômée de la National Taiwan University of Arts, elle entame sa carrière comme illustratrice pour des éditeurs taïwanais et japonais avant de se tourner vers le manga avec The Song about Green.

Sa première version auto-éditée, limitée à 32 pages, attire l’attention d’Haruki Murakami, qui lui confie l’illustration de l’une de ses couvertures. Elle enrichit ensuite son récit, qui atteint 500 pages à l’issue de sa prépublication, avant de paraître simultanément à Taïwan et au Japon en 2022.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com