Brest : que va devenir la bibliothèque La Pérouse ?

Ouverte en 2003, spécialisée dans les sciences marines et gérée par l'’Université de Bretagne occidentale (UBO) et l'Ifremer, qui tous deux seraient en proie à des situations financières délicates. Elle rassemblait 37.000 ouvrages et 2800 titres de revues. Son bâtiment de 600m2, qui appartient à l'UBO, donne sur la rade de Brest.

« La BLP est largement sous-utilisée et depuis longtemps. L’essor des ressources électroniques a conduit à une utilisation et un prêt extrêmement faible », explique Vianney Pichereau. L'Université voudrait alors en réorganiser les locaux : créer des salles de travail, des bureaux et aménager des espaces de coworking au profit des chercheurs et étudiants de l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM).

Les étudiants devront à présent se rendre à la bibliothèque universitaire de l’École nationale d’ingénieurs de Brest, à dix minutes à pied de là. C'est dans ce bâtiment que Vianney Pichereau propose de mettre les ouvrages les plus empruntés de la BLP. Les livres qui appartiennent à l'UBO sont déjà empruntables dans les autres bibliothèques de l'université.

Des fonds documentaires qui divisent

Un travail plus poussé devra être fait pour faciliter l'accession aux fonds de l'Ifremer. Il en ira de même pour les fonds achetés en commun, il nécessitera « un travail d’un à deux ans d’inventaire » selon David Fernandes et Megan Quimbre, les salariés-documentalistes de l’Ifremer, qui voient tout leur travail menacé avec cette fermeture (5600 personnes accueillies en 2024 dont 400 étudiants formés).

« En fermant la BLP, ils ne se rendent pas compte du service qu’on leur rend en formant les futurs doctorants et chercheurs », avancent-ils pour Ouest France. Selon Yves-Marie Paulet, ancien directeur de l’IUEM qui a participé à la création de la BLP « ce n’est pas un petit sujet. Une bibliothèque est un des fondamentaux de ce qu’est une université, là où les gens se croisent et échangent. C’est triste de se poser la question d’à qui appartiennent les fonds, alors que notre projet était justement de tout mettre en commun. »

Une convention de coopération est en rédaction en ce moment, pour définir les modalités d'emprunt des fonds documentaires de l'Ifremer.

Crédits image : I, S. DÉNIEL, CC BY-SA 2.5.

Par Ugo Loumé

