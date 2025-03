Deux autrices piégées dans leurs oeuvres : bienvenue dans Split Fiction

Mio est spécialisée en science-fiction, et Zoe, auteure de fantasy. Par accident, elles se retrouvent projetées dans leurs propres univers littéraires, victimes d’une machine mise au point par leur éditeur pour piller leurs idées. Pour s’échapper, elles doivent parcourir ces mondes fictionnels, repérer les bugs du programme et résoudre des énigmes en exploitant leurs pouvoirs complémentaires...

La comédie d’action repose sur l’écran divisé, qui impose aux joueurs de collaborer en permanence. Les niveaux alternent entre des environnements de fantasy et de science-fiction, chacun introduisant des mécaniques de gameplay spécifiques.

Après It Takes Two, élu jeu de l’année aux Game Awards 2021, le studio suédois Hazelight revient avec ce nouveau titre exclusivement coopératif, disponible le 6 mars sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Science-fiction et médiéval-fantastique sont ainsi réunis en un seul jeu vidéo, édité par EA Originals.

Parmi les autres œuvres vidéoludiques qui permettent d'incarner un auteur, on peut citer la série Alan Wake, qui met en scène un auteur de thrillers confronté à des événements surnaturels où ses propres récits prennent vie... Dans The Occupation, sorti en 2019, on joue un journaliste enquêtant sur une attaque terroriste et dévoilant la vérité à travers ses écrits.

Call of Cthulhu, de son côté, propose d’incarner Edward Pierce, un détective privé et écrivain, plongé dans un univers lovecraftien où la frontière entre réalité et fiction s’efface...

