Brad Holland, maître de l’illustration, revisite l’univers de Shakespeare

Associer les mots et l’image. L’un a toujours inspiré l’autre, et c’est aujourd’hui sous une forme graphique que les textes de Shakespeare trouvent un nouvel écho sous le crayon de Brad Holland. Pour ce faire, la galerie Martine Gossieaux à Paris, en collaboration avec la galerie Nuage de Milan, inaugure l’exposition « Brad Holland et Shakespeare l’Etoffe des Rêves », du 12 avril au 13 septembre 2025 dans la galerie parisienne.

Un nom qui en dit long sur la place qu’a donné Brad Holland à William Shakespeare, l’une de ses plus grandes passions. Et cette dernière a commencé tôt : à l’âge de 10 ans, lorsqu’il tombe sur une adaptation en bande dessinée de Songe d’une nuit d’été dans le rayon d’un supermarché.

Un héritage littéraire réinterprété en images

Sur la couverture, une scène l’émeut. Il y voit une jeune femme aux cheveux noirs, métamorphosée en âne. Fasciné, le jeune Brad Holland décide de découvrir le texte original et se rend à la bibliothèque municipale de Fremont, sa ville natale dans l’Ohio. Mais sa curiosité se heurte à un refus : la bibliothécaire, estimant l’ouvrage trop complexe pour son âge, refuse de le lui prêter...

Ce n’est que bien plus tard, alors qu’il commence sa carrière d’illustrateur engagée, qu’il découvre ses œuvres lorsqu’un éditeur du Midwest le contacte pour lui commander les couvertures de neuf pièces de Shakespeare.

Depuis, Brad Holland n’a cessé de réinventer l’illustration des pièces intemporelles. De Shakespeare bien sûr, mais également d’autres auteurs dont le travail l’inspire, à l’image de A Christmas Carol de Charles Dickens, qu’il illustre à l’âge de 20 ans. Trois ans plus tard, en 1967, il s’installe à New York pour se lancer comme illustrateur indépendant, amorçant ainsi une trajectoire artistique prolifique.

À gauche, Antoine et Cléopâtre. À droite, Roméo et Juliette par Brad Holland

« Le plus grand impact sur l’illustration »

Son talent ne tarde pas à être repéré. Dès 1968, il collabore avec Playboy, où il illustre la série Ribald Classics. Sa carrière prend un tournant décisif en 1972 lorsqu’il rencontre Jean-Claude Suares, alors directeur artistique du New York Times, qui lui ouvre les portes de l’illustration éditoriale.

Son travail s’impose rapidement dans les plus grandes publications, de Time à The New Yorker, en passant par Vanity Fair, Rolling Stone et le New York Times. Son influence est saluée à travers de prestigieuses distinctions, dont le Hamilton King Award en 1991, et son intronisation au Hall of Fame de la Society of Illustrators en 2005.

Le marchand de Venise, par Brad Holland

Son travail a également trouvé sa place dans les musées du monde entier, du Musée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand au Museum of American Illustration à New York. En 1999, il est consacré par les éditeurs du répertoire RSVP comme « l’artiste ayant eu le plus grand impact sur l’illustration au cours des 25 dernières années », confirmant ainsi son statut de figure incontournable du dessin contemporain.

Aujourd’hui âgée de 81 ans, l’artiste voit trente de ses œuvres présentées dans la galerie parisienne, dans lesquels l’artiste revisite les grands classiques du dramaturge anglais – qu’il s’agisse d’Othello, Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth ou encore Le Roi Lear. Et, pour compléter la découverte de son œuvre, les éditions Martine Gossieaux publieront un ouvrage réunissant l’ensemble de ses illustrations.

Crédits image : © Brad Holland, Le songe d’une nuit d'une nuit d'été

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com