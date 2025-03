Fayard publie Alain de Benoist, théoricien favori de l'extrême droite

Fayard publiera donc ce 14 mai 2025 l'essai Un autre Rousseau, 320 pages consacrées à l'auteur genevois du Contrat social (1762). « Jean-Jacques Rousseau est-il un penseur des Lumières ou leur premier grand opposant ? », interroge la présentation de l'ouvrage.

Sous-titré « Lumières et contre-Lumières », le titre entend prouver que la pensée de Rousseau s'« éloigne profondément » du mouvement né au XVIIIe siècle, et livrer le portrait d'un « penseur inclassable ».

De la Nouvelle Droite à l'alt-right

L'auteur de ce même ouvrage rêve-t-il de la même étiquette ? Alain de Benoist brouillerait en réalité les pistes : on prête volontiers à l'essayiste l'origine du mouvement « Nouvelle Droite », mouvance d'extrême droite apparue en 1969. Toutefois, lui « cultive sa différence », comme le rappelait en 2019 Libération, qui le présentait comme « [c]onservateur et “socialiste”, européiste et antichrétien », entre autres associations inattendues.

Cette célèbre personnalité de la droite radicale, bien connue au-delà des frontières françaises et notamment chérie par l'alt-right américaine suprémaciste et conservatrice, fait partie de ses « penseurs » les plus respectés. Cependant, interrogé en 2017 par Libération sur l'influence de sa pensée outre-Atlantique, Alain de Benoist assurait qu'il « ignor[ait] tout de cette "connexion" » et se trouvait « parfaitement étranger » à ce mouvement.

Avec d'autres, comme Guillaume Faye, Dominique Venner ou Renaud Camus, il a pourtant intellectualisé les obsessions fondamentales de l'extrême droite, convoquant parfois des figures de gauche, comme Marx ou Gramsci — et sa fameuse « hégémonie culturelle » —, pour les rendre plus présentables.

Cette approche érudite et quelques prises de position assez incongrues pour ce camp politique — un discours antichrétien, des postures anticapitalistes, notamment — lui aurait conféré l'apparence d'un « électron libre ». Dont les idées, malgré tout, séduisent surtout les nationalistes et autres suprémacistes : CQFD ?

Un sacré parcours éditorial

Militant d'extrême droite dans sa jeunesse, Alain de Benoist assure avoir depuis pris ses distances. Son parcours politique est d'ailleurs sinueux : il avait apporté dans les années 1980 son soutien public à une liste communiste ou, plus tard dans la décennie, à un candidat Les Verts. En 1992, il participait à un débat de l'Institut de recherches marxistes parrainé par L'Humanité. Mais ses idées et ses discours, eux, restent particulièrement appréciés par la droite radicale.

Auteur prolifique

La présence de l'auteur au sein du catalogue de Fayard garantit une exposition plus significative, au regard des précédentes structures éditoriales qui avaient publié ses ouvrages.

Très prolifique ces dernières années, il était ainsi pris en charge par La Nouvelle Librairie, une enseigne au tropisme d'extrême droite revendiqué installée au cœur du 6e arrondissement. Mais également une maison d'édition « dissidente », selon sa propre définition, avec, au catalogue, des titres porteurs de théories identitaires et déclinistes.

Alain de Benoist y est particulièrement présent, avec L'Exil intérieur, La place de l'homme dans la nature, le livre d'entretiens Mémoire vive, de nombreuses préfaces et postfaces d'ouvrages de la maison, et la revue Nouvelle École, qu'il dirige.

D'ailleurs, en 2022, il a manqué de se retrouver dans le catalogue de La Nouvelle Librairie aux côtés d'un certain Gabriel Matzneff : ce dernier avait en projet la commercialisation d'un recueil d'articles Derniers écrits avant le massacre... Devant le tollé que déclencha cette sortie, la maison avait finalement reculé, évoquant des « menaces de mort ». Mais les deux hommes se connaissent bien, nous y reviendrons.

Deux ouvrages figurent également dans le catalogue de l'éditeur versaillais Via Romana, l'un consacré à Ernst Jünger et l'autre à Martin Buber. Une maison où se côtoient des livres consacrés à l'Église et à la religion chrétienne et des plaidoyers contre la « théorie du genre », le droit de mourir. Ou encore les productions de Jean-Yves Le Gallou, proche d'Éric Zemmour et « spécialiste » de théories fumeuses comme le « grand remplacement ».

Notons enfin sa présence aux éditions du Rocher (groupe Elidia, précédemment Artège), dont la ligne éditoriale dans les essais ne vire toutefois pas vers le radical. On y trouve certes des auteurs comme Henri Guaino, Pierre Gattaz ou Nicolas Dupont-Aignan – mais l'on connaît aussi l'engagement politique du propriétaire du groupe, Bruno Nougayrède contre le maire de Perpignan... un certain Louis Aliot, ex-compagnon de Marine Le Pen.

Au Rocher, de Benoist a notamment publié Ce que penser veut dire (2017) et Contre le libéralisme. La société n'est pas un marché (2019). Précision strictement factuelle : les livres des éditions du Rocher sont distribués par Hachette, la filiale d'édition de Vivendi.

Alain et Gabriel, “amis de longue date“

Revenons-en, à toutes fins utiles, à ce qu'Alain de Benoist compte parmis les soutiens officiels de Gabriel Matzneff, accusé de viols sur mineurs et soupçonné d'avoir fait partie d'un réseau pédocriminel.

En 2020, StreetPress avait publié l'historique des relations entre les deux hommes. Le premier écrivait ainsi en 1986, au sujet du second : « Il me semble, selon mon échelle de valeurs personnelles, qu’il est plus “scandaleux” de regarder les jeux télévisés, de jouer au Loto [...] que d’avoir la passion des fesses fraîches, des émotions naissantes et des seins en bouton. »

Interrogé par la revue au moment de l'enquête, Alain de Benoist avait souligné que l'article avait 40 ans, puis indiqué que Matzneff et lui étaient « amis de longue date » et qu'il lui trouvait « beaucoup de talent ».

Nous avons tenté de joindre Alain de Benoist pour obtenir des précisions quant à cette arrivée chez Fayard, via le site de l'association des amis de l'auteur, mais sans succès.

Sollicitée, la maison d'édition Fayard n'a pas souhaité répondre à nos questions sur la présence d'Alain de Benoist à son catalogue. Le même jour que la parution d'Un autre Rousseau, l'éditeur publiera un livre d'Éric Ciotti, Je ne regrette rien : un beau symbole de l'union des droites extrêmes rêvé par Vincent Bolloré, pour laquelle il avait mis son empire médiatique en branle, lors des législatives 2024.

2027 se prépare déjà, définitivement.

Photographie : Alain de Benoist dans le documentaire Alain de Benoist. Réponses, de Simone Olla (Simone Olla, CC BY 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com