Le Prix des Incorruptibles lance sa 36e édition

Depuis 36 ans, le Prix des Incorruptibles accompagne les jeunes dans leur découverte de la lecture et leur apprentissage des valeurs démocratiques. Cette année encore, l’Association Le Prix des Incorruptibles, agréée par l’Éducation Nationale, invite près de 750.000 jeunes lecteurs et lectrices à participer à ce vote littéraire unique.

Un prix pensé pour éveiller l’esprit critique

De la maternelle au lycée, les jeunes sont invités à découvrir une sélection de livres adaptée à leur tranche d’âge, avant d’élire leur ouvrage préféré. Plus qu’une simple récompense littéraire, ce prix met en place un vote en conditions réelles, avec cartes d’électeur, bulletins de vote et liste d’émargement. Une manière concrète d’initier les élèves aux principes de la démocratie, où chaque bulletin compte pour une voix, tout en cultivant leur esprit critique et susciter une curiosité littéraire.

Au-delà du simple vote, le Prix des Incorruptibles invite les jeunes lecteurs à analyser, comparer et défendre leurs choix lors d’échanges en classe ou en bibliothèque. Cette approche leur permet de développer des compétences essentielles telles que l’argumentation et le débat, en apprenant à exprimer une opinion et à l’enrichir grâce aux discussions.

Elle renforce également la confiance en soi en encourageant chacun à affirmer ses choix dans un cadre collectif. En faisant découvrir de nouveaux auteurs et styles littéraires, le Prix permet à chaque jeune lecteur une découverte de la richesse littéraire.

Les structures adhérentes ont jusqu’au 22 mai pour enregistrer les votes des lecteurs et lectrices en herbe, et participer ainsi à la désignation des lauréats de cette 36e édition. Le vote, quant à lui, aboutira à une proclamation des résultats le 6 juin 2025 lors d’une cérémonie organisée à la Maison de la Poésie à Paris.

Crédits image : Affiche de la 36e édition du Prix des Incorruptibles

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com