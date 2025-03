Le Prix Gouincourt, première récompense de la littérature lesbienne

Le média lesbien, qui se présente comme « le Vanity Fair du Gouinistan since 2017 », s'est associé au chercheur en littérature lesbienne Alex Lachkar pour lancer le premier prix littéraire français dédié à ce champ.

Le projet part d'un constat simple : au sein de l'immense diversité des prix littéraires français, aucun d'eux ne célèbre la littérature lesbienne. « Si le “prix du roman gay” existe déjà, il n’y a pas d’équivalent pour les femmes de la communauté LBTQI. Il semble dès lors important de réparer cette inégalité pour mettre en valeur l’ensemble des talents contemporains de la communauté lesbienne », peut-on lire sur le site du Fonds lesbien, partenaire de l'opération.

« L’envie est de montrer la richesse, la qualité et la diversité des œuvres lesbiennes publiées actuellement. En d’autres termes, la liste des nommées sera presque plus importante que lae lauréat·e », poursuit l'annonce. Contactée par ActuaLitté, Lauriane Nicol, fondatrice de Lesbien raisonnable, nous indique que le but est de « mettre en lumière de “petites” maisons d’édition engagées, aussi bien que des parutions dans des maisons généralistes plus connues ».

« Des maisons d’édition nous ont déjà signalé leurs futures parutions », nous confie-t-elle avec enthousiasme. « Nous invitons toutes les maisons qui publient un roman lesbien à la rentrée à nous le signaler, cela facilitera notre veille ! »

Vers une soirée de remise

Le jury se composera de Meryem Alqamar, Al Baylac, Mélie Chen, Lauren Delphe, Virginie Despentes, Elisabeth Lebovici, Anna Mouglalis, Joëlle Sambi, Lou Edin et Olivia Sanchez. Une première sélection devrait être présentée en septembre 2025. Après quelques tours, le lauréat ou la lauréate sera annoncé en novembre, suivant la tradition des prix littéraires français.

« Pour le moment, le prix n’est pas doté, mais nous espérons encore trouver des sponsors ou mécènes qui nous permettraient de l’envisager », nous explique Lauriane Nicol.

Si, sur son post Instagram, Lesbien raisonnable confirme avec humour que la cérémonie ne se tiendra pas au Drouant [fief du Goncourt, NdR], une soirée de remise de prix devrait bel et bien être organisée, « sous forme de fête ouverte au public pour célébrer la littérature lesbienne ». Elle se tiendra à Paris, mais aucun lieu précis n'a pour l'instant été trouvé.

Crédits image : Aude Boyer / Lesbien raisonnable

Par Ugo Loumé

