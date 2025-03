Mai Zetterling, l'autrice suédoise “pionnière du cinéma féministe

Le distributeur et éditeur Carlotta Films a publié un coffret 3 Blu-ray consacré à l'autrice et réalisatrice suédoise Mai Zetterling, présentée comme une « pionnière du cinéma féministe ». Il réunit Les Amoureux (1964), Jeux de nuit (1966), Les Filles (1968) et Amorosa (1986), ainsi que 3 courts-métrages rares et inédits.