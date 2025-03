En mars, bilan du Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO

Lors de cette rencontre, qui adoptera le format « pecha kucha », chaque intervenant disposera de cinq minutes et trois images pour exposer son projet et partager ses retours d'expérience. Ce sera l'occasion de mettre en lumière certains des 1200 événements programmés dans le cadre de Lire Notre Monde.

Parmi les initiatives présentées, on retrouvera le projet Bibliothèques vertes, un atelier de lecture de paysage mené par Dima Abdallah, le Cabaret Ô Féminin, ainsi que la création du caractère typographique Azimut. Christophe Rioux, parrain de l'initiative Lire notre monde, animera cette séquence. Un lien d'inscription est disponible pour le grand public souhaitant assister à l'événement.

Les femmes au cœur de la programmation du mois de mars

Rencontre littéraire avec Fatou Diome

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Médiathèque Olympe de Gouges accueille Fatou Diome pour une rencontre littéraire le 8 mars de 15h à 16h. Marraine de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2025, elle place les femmes au cœur de son œuvre, leur offrant une voix à travers ses romans, nouvelles et essais.

Son écriture, empreinte de force et de lucidité, met en lumière les réalités de celles qu’elle considère comme de véritables héroïnes du quotidien. Réfléchissant aux rapports de pouvoir et aux inégalités de genre, Fatou Diome défend avec conviction une société où les femmes occupent la place qu’elles méritent, comme elle le rappelle dans cette phrase percutante : « Un pays, s’il n’accorde pas aux femmes la place qu’elles méritent, n’a pas des fils mais des despotes. »

Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur son parcours, ses engagements et sa vision du monde. Animée par Louise Battisti, elle sera suivie d’une séance de dédicaces.

Une soirée vibrante et engagée à la Pokop

Cabaret Ô Féminin propose une soirée inédite le samedi 8 mars à 20h à la Pokop Strasbourg qui met en lumière la richesse et la diversité de l’expérience féminine à travers des scènes, des chansons et des chorégraphies. Dix autrices - dont Clémence Attar, Penda Diouf et Mariette Navarro - ont été invitées par La Maison Théâtre à écrire un texte de 2222 caractères pour célébrer la diversité, la puissance et l’engagement des femmes (commande littéraire financé par Lire notre monde). Depuis octobre, des groupes venus d’horizons différents préparent une lecture, une mise en jeu et une chorégraphie afin d’offrir au public une soirée mémorable, pleine de sensibilité et de solidarité.

Le Temps des Féminismes

Du 21 au 30 mars, le Temps des Féminismes revient pour une troisième saison à la Paroisse Saint-Guillaume. Des journées dédiées à la révolution féministe, aux enjeux contemporains et aux destins exceptionnels de celles qui ont tracé, avec audace et détermination, des chemins vers l’égalité, avec une trentaine d’événements mêlant débats, rencontres croisées, grands entretiens, tables rondes, lectures musicales et spectacles.

Plus de 40 auteur·trices et artistes seront au rendez-vous : Rokhaya Diallo, Inna Shevchenko, Rim Battal, Boris Cyrulnik, Aurélie Valognes, Camille Laurens, Christine Orban, Eva Ionesco… et bien d’autres.

Proposé par le festival Bibliothèques idéales

Célébrer la poésie sous toutes ses formes

À l’occasion du Printemps des Poètes, Lire Notre Monde invite à participer à plusieurs événements littéraires uniques, pour explorer, découvrir et partager la poésie.

• Atelier Slam - Médiathèque Elsau (Samedi 8 mars, 15h-17h)

Pour les 12-16 ans, découverte de l’art du slam, de l’écriture poétique à la prise de parole en public, animé par les Sons d’La Rue.

• Scène ouverte Slam - Médiathèque Elsau (Samedi 15 mars, 16h30-18h30)

Les 12-16 ans sont invités à partager un texte slam, rap ou poétique devant un public. Inscription nécessaire pour participer.

• Poèmes de Prison - Médiathèque Meinau (Samedi 15 mars, 16h-17h)

À la découverte des poèmes de Mahvash Sabet, poétesse emprisonnée en Iran, lors d’une lecture musicale avec Lucien Crevel et Docuscan Tumkaya.

• Marathon du Livre - Médiathèque Mélanie de Pourtalès (Vendredi 21 mars, 18h-21h)

Redécouvrir la poésie lors d’un marathon de lecture à voix haute animé par la Compagnie Facteurs Communs.

La Bibliothèque des Images : une Exploration entre image et livre

Du 7 mars au 21 septembre 2025, le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg invite à découvrir La Bibliothèque des Images. Cette exposition explore les liens entre l’image imprimée et le livre, mettant en lumière leur histoire commune à travers des collections du Cabinet d’art graphique et de la Bibliothèque des Musées.

L'exposition présente des moments clés où l'image et le livre se rencontrent : des affiches et revues illustrées du début du XXe siècle, les expérimentations graphiques des avant-gardes de l’entre-deux-guerres, les collaborations entre écrivain·es et artistes dans le livre de bibliophilie contemporain, ainsi que l’essor du livre photographique.

Actuelles, faire découvrir au public des textes de théâtre contemporains

Le TAPS (Théâtre Actuel et Public de Strasbourg) accueille du 11 au 15 mars, la 27ème édition d’Actuelles : cinq soirées dédiées aux écritures théâtrales contemporaines.

Pour cette édition, cinq pièces de théâtre ont été sélectionnées parmi la centaine reçue par les artistes associés Houaria Kaidari et Logan Person, et le comité de lecture du TAPS. Ces textes sont ensuite confiés à des directeurs et directrices de lecture qui rassemblent autour d’eux une équipe d’artistes pour en assurer la lecture et la partition musicale, différentes chaque soir.

À ces comédien·nes et musicien·nes viennent s’ajouter cinq équipes d’étudiant·es de la section scénographie de la Haute École des Arts du Rhin (HEAR), qui repensent entièrement le TAPS Laiterie chaque soir pour une mise en espace originale. La cuisinière Léonie Durr concocte des mises en bouche inspirées par les textes et dégustées à l’issue de la soirée .

In Situ Lab, le quart d’heure de lecture

Depuis janvier, la Ville de Strasbourg s’est associée à l’In Situ Lab du Lycée Le Corbusier (section design d’espace, design de produits et design graphique) pour aller à la rencontre des habitantes et habitants et expérimenter des dispositifs de lecture, en lien avec le Quart d’heure de lecture.

Cinq groupes d’étudiants en master 1 du lycée Le Corbusier se sont rendus sur plusieurs sites pour cette expérimentation : deux espaces publics autour de la Place de la Bourse, l’école élémentaire Sainte-Madeleine, le centre commercial Rivétoile et l’accueil du centre administratif (place de l’Etoile à Strasbourg). Une restitution sera faite le 11 mars 2025, à l’occasion du Quart d’heure de lecture national.

Les Rencontres de l’illustration fêtent leurs 10 ans

Du 19 mars au 6 avril, la 10e édition des Rencontres de l’illustration, dernier grand rassemblement artistique inscrit dans l’année Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024, sera l’occasion d’aborder les liens entre peinture et illustration, à travers une programmation hors du commun d’expositions, d’ateliers, de spectacles et de rencontres à destination de tous les publics.

Les artistes participants : Mounira Al Solh (Liban), Nino Bulling (Allemagne), Anouck Constant, Neïla Czemak-Ichti, André Derainne, Gwendoline Desnoyers, Thomas Ehretsmann, Célia Housset, Mazen Kerbaj (Liban), Claude Lapointe, Victor Lefebvre, Charles Spindler, Brecht Vandenbroucke (Belgique), et bien d‘autres.

La conférence de presse de lancement des Rencontres de l’illustration aura lieu le mercredi 19 mars à 14h au 5e Lieu (place du Château).

Le lancement des Rencontres de l’illustration aura lieu ensuite à 18h30 à la Médiathèque Olympe de Gouges avant de découvrir l’exposition des œuvres picturales de Claude Lapointe (1938-2024) qui y est présentée.

Découvrir la lecture à voix haute

La Compagnie Facteurs Communs propose de nouveaux ateliers de lecture à voix haute du 20 mars au 9 avril, qui permettent, tout en s’amusant, de lever les freins à la lecture à voix haute, reprendre confiance en soi, et partager le plaisir de la lecture. Les participants sont guidés par des artistes et des formateurs et formatrices professionnel·les du théâtre, passionnés par la diction et l'éloquence, réunis au sein de la Compagnie Facteurs Communs.

Il est possible de s’inscrire en :

• contactant la compagnie via lirenotremonde@strasbourg.eu.

• remplissant le formulaire en ligne

Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre du Marathon-Lecture, un des temps forts de l’épilogue de Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO en avril 2025.

En tout, 100 ateliers de lecture à voix haute sont organisés depuis septembre 2024 auprès de publics variés (centres sociaux-culturels, centres médico-sociaux, associations sportives, médiathèques, structures socio-éducatives, collèges, lycées, entreprises, etc.).

Valoriser l’action locale en faveur de la lecture

La Ville de Strasbourg, associée à la Ligue de l’Enseignement et à l’Union départementale des associations familiales (UDAF), fêtera l’obtention du label Ma commune aime lire et faire lire le samedi 22 mars de 14h à 17h au Musée d’Art Moderne et contemporain, en présence de plus de 100 bénévoles séniors. Une conférence de la spécialiste de la littérature jeunesse Joëlle Turin, suivie d’une lecture dessinée en présence de l'auteure Claire Ubac et d’une séance de dédicaces à la librairie du musée sont organisées pour saluer l’engagement des bénévoles.

Ce label national, créé par l’association Lire et faire lire en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF), souhaite permettre à tous les enfants d’avoir accès à la lecture, en complémentarité de l’offre de lecture publique d’un territoire.

Depuis 2022, la dynamique Lire notre monde a contribué à remobiliser une communauté de près de 200 bénévoles séniors en Alsace, qui animent tout au long de l'année des temps de lecture partagés dans les crèches, les écoles, collèges et centres socio-culturels, permettant ainsi à la Ville de Strasbourg d’être distinguée Ville Lire et Faire Lire en novembre 2024, tandis que les communes de Schiltigheim et Lingolsheim voyaient leur label être renouvelé.

> Forum économique La redistribution de la valeur dans la chaîne du livre

Organisé par le Confédération interprofessionnelle du livre, le Forum économique La redistribution de la valeur dans la chaîne du livre se tiendra le mardi 11 mars dans l’Auditorium du Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg.

De la création, de l’édition à la vente, en passant par la diffusion et la distribution, ce forum est l’occasion de débats entre tous les maillons de la chaîne du livre.

Crédits : J.F. Badias (Mairie de Strasbourg)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com