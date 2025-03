Un roman sur la souffrance animale adapté sur France 2

Il y a cinq ans, Dominique Legrand publiait 8865, un roman dénonçant la souffrance animale, publié aux éditions Hugo Publishing. L’ouvrage mettait en scène Julia Hoffmann et sa fille Alice, profondément attachées à une vache récemment devenue mère, qu’elles baptisent Doucette.

Au fil des semaines, l’animal et son veau deviennent pour elles un repère rassurant, une parenthèse dans leur quotidien. Jusqu’au jour où Alice assiste, impuissante, à l’enlèvement du jeune bovin par deux hommes. Peu après, Doucette est à son tour envoyée à l’abattoir. Ce choc ouvre les yeux de Julia et Alice sur la réalité des élevages et les pousse à tout tenter pour sauver la vache.

Repenser son rapport aux animaux

Transposé à l’écran, le récit prend une nouvelle dimension. Le film met en lumière le parcours d’Alice, incarnée par Lucy Loste Berset, une adolescente de 16 ans en rupture avec son lycée, envoyée par son père Joscelin, incarné par Nicolas Gob, chez ses grands-parents à la campagne.

Dans cet environnement rural, elle se prend d’affection pour un veau avant de comprendre que l’abattoir l’attend. Déterminée à empêcher ce sort, elle se rapproche d’un groupe de militants et s’engage avec ferveur dans la défense de la cause animale.

Mais ce combat, mené avec toute l’intensité de son âge, devient également, à son insu, un espace de réconciliation avec son père et une voie vers la résilience. Autour d’elle gravitent plusieurs figures : Isabelle, incarnée par Carole Bianic, Monique, interprétée par Luce Mouchel, et Bernard, joué par Pasquale d’Inca.

« Un film engagé, mais pas à charge »

Le film, scénarisé par Mikaël Ollivier et réalisé par Thierry Binisti, porte un regard nuancé sur la question de la souffrance animale. Son producteur, Pierre Sportolaro, souligne l’ancrage particulier du projet : « la proposition du scénariste Mikael Ollivier avait immédiatement suscité mon intérêt, car posée sur un centre de gravité qui m’est cher ; une arène rurale où se cristallisent les effets de la révolte, de l’excès et de l’émotion déployés pour faire face à la folie du monde où nous évoluons », confie-t-il dans un communiqué.

À LIRE – Sur France 2, Les Fossoyeurs de Victor Castanet se raconte en images

Loin d’un réquisitoire à charge, cette adaptation entend proposer un équilibre entre engagement et réflexion. « Nous souhaitions élaborer un film équilibré, engagé contre la maltraitance animale certes, mais pas à charge, un récit qui permettrait d’aborder avec nuances notre relation à la vie et à la mort, celle des animaux, des hommes, des femmes et plus particulièrement d’une mère », conclut-il.

Crédits image : © Nicolas ROBIN - FTV - APRIMEGROUP

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com