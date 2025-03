La SFT alerte sur la situation critique des traducteurs de justice

Premier groupement professionnel des métiers de la traduction et de l’interprétation en France, elle dénonce des écarts de délais de paiement entre juridictions qui créent une situation qu'elle qualifie d'intenable.

Les traducteurs, interprètes et experts linguistiques jouent un rôle clé dans le fonctionnement de la justice en France, nous rappelle la SFT. Leur travail permet d’assurer le droit à la traduction et à l’interprétation lors des procédures pénales, mais leur mission ne s’arrête pas là.

Ces professionnels apportent également un éclairage culturel et linguistique aux magistrats et facilitent la communication entre enquêteurs, avocats, prévenus et victimes. Leur rémunération, fixée par le législateur, est versée sous forme de « mémoires de frais de justice » via la plateforme Chorus Pro.

Cependant, ces professionnels, que la Société française des traducteurs (SFT) représente auprès du ministère de la Justice, subissent régulièrement des retards de paiement pouvant s’étendre sur plusieurs mois, voire plus d’un an.

Ces délais mettent en péril leur activité et leur stabilité financière. Les témoignages recueillis par la SFT feraient état de situations critiques, certains traducteurs accumulant plusieurs dizaines de milliers d’euros d’impayés, alors même qu’ils doivent honorer leurs charges sociales, fiscales et professionnelles.

Un cadre législatif à définir

Malgré les alertes répétées, les interpellations parlementaires et les discussions avec la Chancellerie, la situation demeure inchangée, assure la SFT. Sans mesures contraignantes et sans application d’intérêts en cas de retard, ces professionnels restent exposés à des délais de paiement aléatoires, parfois conditionnés à la disponibilité des fonds publics. Certains se voient même signifier qu’ils seront réglés après d’autres intervenants de l’année précédente.

Devant l’essoufflement et la précarisation croissante des professionnels concernés, la SFT lance une campagne de sensibilisation auprès des parlementaires pour qu’ils inscrivent dans la loi des règles de paiement claires et applicables aux Collaborateurs occasionnels du service public. Cette initiative vise à garantir des conditions financières viables aux traducteurs et interprètes judiciaires, mais aussi à l’ensemble des auxiliaires de justice.

La SFT demande alors aux pouvoirs publics d’instaurer un cadre légal garantissant des conditions de facturation et de paiement plus justes pour les traducteurs et interprètes assermentés, ainsi que pour l’ensemble des experts intervenant dans le cadre judiciaire.

L’enjeu dépasse ces professionnels, argumente la SFT : il concerne aussi la qualité du service rendu à la justice et aux justiciables. Une réforme s’impose pour que ces experts indispensables puissent exercer leur mission dans des conditions dignes et sécurisées.

Photographie : « Moi citoyen », réalisation d’un procès reconstitué au tribunal de Versailles (illustration, Département des Yvelines, CC BY-ND 2.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com