Aux États-Unis, les chiffres de l'édition repartent à la hausse

« Demain, la police de Montréal m'arrêtera pour avoir publié sur les réseaux sociaux contre le génocide d'Israël à Gaza », partageait le 18 février dernier l'auteur et activiste canadien, Yves Engler. Il a finalement été arrêté le matin du 20 février, et détenu pendant cinq jours, avant d'être libéré. La cause ? Une plainte de Dahlia Kurtz, qui se présente comme une journaliste indépendante et « influenceuse politique », qu'il avait qualifiée de « partisane du génocide » et de « fasciste » sur X. L'accusé est par ailleurs un personnage haut en couleur...