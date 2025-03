Dans le Lot, la maison d'André Breton endommagée par un incendie

Vers 23h30, ce lundi 3 mars, l'alarme incendie de la Maison André Breton s'est déclenchée à Saint-Cirq-Lapopie, après un départ de feu localisé dans l'entrée du bâtiment, selon les informations de Radio Totem.

Clément Gaësler, le conservateur du musée, fait partie des premiers sur place et, avec quelques volontaires, dont le maire, des adjoints et des habitants, ils tentent ensemble de circonscrire l'incendie et de sauver un maximum d'œuvres, raconte La Depêche. Les flammes se sont rapidement propagées au premier étage, tandis que les pompiers intervenaient sur place.

Une quarantaine de soldats du feu seront mobilisés, pour une lutte qui dure finalement plusieurs heures, jusqu'à 2h du matin.

Frédéric Decremps, le maire de Saint-Cirq-Lapopie, n'a pas caché son désarroi auprès de France 3 Occitanie : « On a terminé la rénovation l'an dernier. Le bâtiment est tout neuf. On se dit que si c'est un problème électrique, comment ça peut arriver, quoi. Des œuvres ont brûlé, le travail de gamins a brûlé. C'est dur », souligne-t-il.

« Je tiens à saluer le courage du conservateur et des habitants qui ont pu circonscrire une partie de l’incendie avant l’arrivée des pompiers. L’État sera présent aux côtés de la commune pour assurer la restauration de ce lieu emblématique de l’histoire culturelle de notre pays », a déclaré la ministre de la Culture Rachida Dati sur le réseau social X.

D'importants dégâts

L'entrée du musée serait totalement détruite, tandis que les fumées produites par l'incendie ont touché l'ensemble du bâtiment. Une malle renfermant des pièces de la collection André Breton aurait aussi été endommagée, même si « l'essentiel » des œuvres aurait été préservé et mis en sécurité.

Propriété du peintre Henri Martin (1860-1943), la bâtisse classée a accueilli André Breton, devenu son nouveau propriétaire, chaque année entre 1951 et 1966, durant les mois estivaux.

À LIRE - Incendie : la médiathèque de Dijon est-elle victime du narcotrafic ?

En 2016, le lieu a été acheté par la municipalité de Saint-Cirq-Lapopie, qui avait alors mis en œuvre un projet de conservation et de valorisation, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Le montant des travaux, estimé à 1 million €, comprenait la rénovation du bâti, mais aussi la conception d'une affectation culturelle.

Sur son site, le Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté Mondiale a lancé un appel aux dons, en précisant : « Peu de pertes de nos œuvres et collections sont à déplorer, cependant les dégâts sont suffisamment importants (système électrique, système audiovisuel, mobiliers détruits, quelques murs et plafonds fortement endommagés, suie en quantité à nettoyer) pour bouleverser nos calendriers et mettre en péril toutes les activités que nous souhaitons pour cette année. »

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de cet incendie.

Photographie : Vue de la Maison André Breton depuis le contrebas de la place du Carrol, à Saint-Cirq-Lapopie, en 2018 (Isa Malbec, CC0 1.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com