Inspirer, expirer... et lutter contre le burn-out

Pour ceux qui se sentent constamment épuisés, submergés par le stress ou proches de la rupture, Respire propose un regard éclairant et des clés concrètes pour renouer avec une énergie durable. À travers cet ouvrage, Ela Manga explore les questions essentielles du bien-être : comment réconcilier son quotidien avec ses rythmes naturels ? Quels messages le corps envoie-t-il avant l’effondrement ? Quels ajustements permettent d’éviter l’épuisement ?

À la manière d’une boussole dans le tumulte de la vie moderne, ce livre s’appuie sur des stratégies accessibles et des exercices pratiques. En partageant des expériences issues de sa propre pratique, l’autrice propose un guide précis et inspirant. Page après page, Respire aide à décoder les signaux du corps, à instaurer des rituels bénéfiques et à retrouver une vitalité préservée.

Apaiser l’esprit, régénérer le corps, tracer le chemin d’une existence plus harmonieuse : voilà la promesse de ce livre essentiel. Professionnels surmenés, entrepreneurs passionnés, parents jonglant avec mille responsabilités, prenez un instant pour souffler… et amorcez en douceur un retour à l’essentiel.

Les éditions Quantum Way nous en proposent ici les premières pages. A paraître ce 10 mars.

Ela Manga est une docteure spécialisée en médecine intégrative, fondatrice de Breathwork Africa et créatrice de la philosophie Pneumanity. Autrice et conférencière, elle promeut l'art et la science de la respiration en faveur de la santé et du bien-être, formant des praticiens dans le monde entier.

Par Victor De Sepausy

