Toutes les routes bretonnes mennent à la joie

Leur destination ne sera peut-être pas celle prévue, mais ils se laissent porter par les vents bretons, espérant qu’ils soufflent assez fort pour les remettre sur les rails.

Et si c’était le moment de tout envoyer valser ? De prêter attention à l’inconnu assis à côté ? Dans ce voyage où l’inattendu s’invite à bord et où l’on partage des rillettes aux ormeaux, l’île de Groix se dessine comme la plus belle promesse de joie.

Les éditions Héloise d'Ormesson nous en proposent un extrait en avant-première :

Avant de se consacrer pleinement à l'écriture, Lorraine Fouchet a exercé comme médecin urgentiste. Elle a signé vingt-trois romans, parmi lesquels L'Agence, récompensé par le prix des Maisons de la Presse, ainsi que J’ai rendez-vous avec toi, une lettre ouverte à son père.

Ses derniers succès, Entre ciel et Lou, J’ai failli te manquer et À l’adresse du bonheur, ont été publiés aux éditions Héloïse d’Ormesson. Elle partage son temps entre les Yvelines et l’île de Groix.

