Méchamment dimanche, longtemps épuisé, ressort en librairie

Pour empêcher la destruction d'une maison en ruine où reposent, selon lui, des fantômes, un homme abat les ouvriers venus la démolir. Dans ce village des Vosges, témoin de cette tragédie, un autre homme revient sur les lieux de son adolescence, en quête d’un indice, d’une vérité enfouie. Flic ou journaliste, il en sait plus qu'il ne le laisse entendre. Mais doit-il réveiller les ombres du passé ?

Tipol, le loyal, et Zan, l’audacieux, avaient 13 ans cet été-là, en 1957. L’époque des attaques de train imaginaires, des courses-poursuites contre des Indiens invisibles, des jeux interdits, des premiers émois et des blessures dont on ne guérit pas toujours. Pourtant, l’innocence de l’enfance et ses paradis perdus ne sont que des illusions d’adultes. Barcot et Barthe vont l’apprendre à leurs dépens.

Les éditions Héloise d'Ormesson nous en offrent les premières pages en avant-première :

Pierre Pelot, de son vrai nom Pierre Grosdemange, est un écrivain français. Il a également publié sous les pseudonymes de Pierre Suragne, imposé par le Fleuve Noir entre 1972 et 1980, et Pierre Carbonari, utilisé ponctuellement pour quelques nouvelles. Il est le père de l’écrivain Dylan Pelot (1969-2013).

