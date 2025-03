Paris, paillettes et crimes en cascade

On ignore si leur goût pour l’Italie, la subversion ou la littérature les a conduits à cet ouvrage : qu’importe, ils ont plus que bien fait. 2025 commémore le 50e anniversaire du décès de Pier Paolo Pasolini, génie, peut-être, mais artiste protéiforme, assurément. Arnaud Delalande, Denis Gombert et Éric Liberge publient L'Ange Pasolini, une splendeur sertie dans un écrin de noir et de blanc.