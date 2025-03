Argentine : Javier Milei s'attaque au système de droits d'auteur

La mesure a été annoncée par le ministre de la Déréglementation et de la Transformation de l'État, Federico Sturzenegger, qui a souligné que la décision visait à « éliminer les monopoles dans la gestion des droits des musiciens, acteurs, réalisateurs, scénaristes et autres travailleurs du secteur artistique ».

Jusqu'à la publication de ce décret, signé par Javier Milei, cinq sociétés dites « de gestion collective » (SGC, aussi appelé organismes de gestion collective en France, OGC) — Sadaic, Sagai, Aadi-Capif, Dac et Argentores – assuraient la gestion de la collecte de droits d'auteur et fixaient les montants des prestations pour chaque catégorie de métier : musicien, scénariste, acteur, réalisateur et auteur.

Ce nouveau texte stipule que les titulaires de droits d'auteur ont à présent le choix de rester affiliés à ces SGC, ou de négocier individuellement leurs tarifs. Le décret ouvre également la possibilité de créer sa propre société de gestion collective pour faire concurrence aux cinq SGC historiques.

Dans un post X – illustré par une image généré par IA –, le ministre Federico Sturzenegger se réjouit : « Nous avons libéré la culture argentine du système de contrôle étatique établi par le régime d'Onganía [dicateur argentin de 1966 à 1970] il y a 50 ans, et que personne n'a voulu ni osé démanteler jusqu'à l'arrivée du président Javier Milei ».

Selon lui, il y avait là un « système pervers » qui aurait permis à l'Etat de « contrôler les droits des artistes pour les discipliner » et qui « constituait un coffre-fort bien rempli dans lequel s'appliquait l'adage “qui partage garde la meilleure part” ».

Cependant, son post X présente quelques contre-vérités. Premièrement, le décret originel, qui établissait la gestion des droits d'auteur par les SGC, datait de 1934, soit 32 ans avant le début de la dictature de Onganìa. D'autre part, les SGC n'étaient pas des instances étatiques, comme le sous-entend le ministre de Milei, mais des associations civiles et mutuelles à but non lucratif.

Un coup de tronçonneuse sur la tête des artistes ?

Les sociétés de gestion collective, comme la Sagai et la Sadaic, dénoncent le décret et voient en lui une menace sur la sécurité financière des artistes-auteurs. La Société Générale des Auteurs Argentins, Argentores, elle, a réaffirmé dans un communiqué « l'importance de la gestion collective des droits ». « L'action mutuelle menée par ces entités (SGC), qui ne reçoivent pas un centime de l'État, est fondamentale pour rendre efficace la défense des droits d'auteur. Mettre en danger cette fonction sociale, c'est s'attaquer aux moyens de subsistance des créateurs. »

Du côté des artistes, de nombreuses voix se sont également levées. L'Union des musiciens indépendants (UMI) a exprimé son « rejet et son inquiétude » et Gastón Sardelli, chanteur d'Airbag, a déclaré sur X : « Tous les auteurs et compositeurs que je connais, grands ou petits, de tout bord politique, sont en faveur de Sadaic (...) Si tu les laisses faire quand tu es jeune et que tu n'as ni argent ni connaissances, ils [les exploitants de salles] te bouffent. Mais grâce à la réglementation collective, le maximum qu'ils peuvent te prendre, c'est 25 %. »

Du côté des producteurs, sans surprise, cette mesure est vue d'un meilleur oeil. Les SGC étaient, selon certains, devenues des obstacles bureaucratiques au fonctionnement opaque. Parmi eux, Daniel Grinbank, homme d'affaires et producteur de concert, salue la fin d'une « une élite bureaucrate », « parmi les plus chères du monde » et prédit que cette mesure va permettre « beaucoup plus d'activité dans tous les domaines ».

À LIRE — En Argentine, le prix unique du livre menacé par Javier Milei

Ce décret n'est évidemment pas le premier épisode de la guerre entre Javier Milei et le monde de la culture. Quelques semaines après son accession au pouvoir en novembre 2023, le président argentin, dans un effort de déréguler tout ce qui peut l'être, c'était déjà attaqué à la disposition prévoyant le prix unique du livre dans le pays.

Photographie : Javier Milei, à la Conservative Political Action Conference (CPAC), dans le Maryland, aux États-Unis, le 22 février 2025 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com