Décès du libraire et éditeur de BD belge Claude Decnop

« Un projet avec Claude, c’était toujours stimulant et festif », écrit l'auteur Philippe Mouvet sur Facebook, en hommage à son éditeur disparu, qui a publié Spirou et le cirque en 2001. Comme lui, nombre de lecteurs et lectrices adressent un dernier mot à Claude Decnop, décédé le 21 février 2025, à l’âge de 79 ans, à Anderlecht, comme l'annonce ActuaBD.

Amoureux des livres, il a commencé sa carrière d’entrepreneur en octobre 1986, en ouvrant la librairie L’Âge d’Or avec sa conjointe, Virginia Serra. Leur label d’édition du même nom s’est, quant à lui, spécialisé dans la réédition d’œuvres classiques et la publication de travaux et monographies liées à l’histoire de la bande dessinée.

« On lui doit de nombreux ouvrages sur le magazine Spirou et ses auteurs et sur E.P.Jacobs », rappelle l’artiste Jean-Yves Freyburger dans un hommage, également publié sur le réseau social américain. Mais l’éditeur possédait un autre domaine d’expertise : Bob Morane, cet aventurier fictif créé en 1953 par Henri Vernes.

Personnage emblématique de romans, de bandes dessinées et d’adaptations audiovisuelles, Bob Morane incarne un aventurier intrépide affrontant espions, savants fous et menaces surnaturelles à travers le monde. En 2010, Claude Decnop, aux côtés de Claude Lefrancq, éditeur belge de Blake et Mortimer, acquiert les droits de Bob Morane et de son univers. Parallèlement, ils fondent la société Bob Morane Inc. afin d’en assurer la gestion.

L’Âge d’Or, une référence en Belgique

Mais l’engagement littéraire de Claude Decnop dépasse le cadre de l’édition : il a durablement marqué le monde de la bande dessinée, notamment à Bruxelles, où il a œuvré à sa valorisation pendant des décennies. Et l'aventure a commencé en 1981, toujours avec Virginia Serra. Ensemble, ils ont créé le cercle bibliophile L’Âge d’Or, une initiative qui rapidement devenue une référence en Belgique.

Et pour preuve, avant même l’ouverture de leur librairie, leur expertise est reconnue bien au-delà de la capitale : en 1984, la ville de Charleroi leur confie l’organisation de la bourse d’échange de BD de collection dans le cadre du festival « Charleroi BD ». Cet événement, devenu incontournable, renforce leur ancrage dans l’univers du neuvième art.

Claude Decnop et sa conjointe s’y investissent pendant seize ans, supervisant notamment l’espace consacré aux collections, à travers « un hall immense dédié aux passionnés », comme il le confiait en 2014 dans une interview diffusée sur YouTube. Le succès de l’événement attirait alors, selon lui, « entre 50.000 et 80.000 visiteurs en trois jours ».

L’aventure se poursuit ainsi jusqu’en 2000, année du décès d’Éric Sustendal, principal organisateur du festival, marquant la fin d’une époque.

