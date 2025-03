Alain Chabat retrouve Astérix et Obélix : bande-annonce

L'acteur et réalisateur Alain Chabat avait proposé l'une des adaptations en prise de vues réelles les plus convaincantes d'Astérix et Obélix, la BD de Goscinny et Uderzo. Marquera-t-il autant les esprits avec une série d'animation en 3D ? Réponse sur Netflix, à partir du 30 avril 2025. En attendant, bande-annonce...