La correspondance inédite de Jane Austen publiée à l'automne 2025

Jane et Cassandra, son aînée de deux ans, sont les seules filles d’une fratrie de huit enfants. Toutes deux célibataires, elles resteront extrêmement proches et partageront leur quotidien jusqu’au décès de Jane en 1817, à l’âge de 41 ans.

Dès qu’une séparation les éloigne, elles entretiennent une correspondance assidue. Ce corpus, constitué de 89 longues lettres échangées entre janvier 1796 et avril 1817, ouvre une fenêtre intime sur la vie de Jane Austen, sa famille et son vaste cercle amical.

Qui était Jane Austen, quelle vie était la sienne ? Ressemblait-elle à ses célèbres héroïnes ? Les témoignages sont rares, peu nombreux et tardifs. Il nous a donc paru nécessaire en cette année anniversaire de permettre aux Janeites (le nom que se donnent les fans de Jane Austen) d’accéder enfin, et pour la première fois en intégralité en traduction française, à la source la plus importante de renseignements sur Jane Austen, la seule source de première main : son importante correspondance avec sa sœur, Cassandra. - Éditions Finitude

Mariages, naissances, deuils, choix d’un tissu pour une robe, état des provisions, organisation des séjours, réflexions littéraires ou politiques, sans oublier quelques potins : cette correspondance foisonne de détails du quotidien, révélant une Jane Austen coquette, fière de son œuvre et de son indépendance, lucide et critique face aux mariages de convenance et aux maternités à répétition.

De Jane à l'Austenolâtrie

Jane Austen est connue comme étant une des plus grandes écrivaines britanniques. Née en 1775, elle écrit l'ensemble de son œuvre, de Raison et Sentiments à Persuasion (publié de manière posthume), en passant par Orgueil et Préjugés, Mansfield Park et Emma, au tournant du XIXe siècle. Elle est réputée pour son style réaliste et le regard critique, plein de satire et d'humour anglais, qu'elle pose sur la société de l'époque.

Les années qui suivent leurs sorties, ses romans sont surtout remarqués par une certaine élite littéraire mais n'ont pas encore le succès populaire qu'ils connaitront plus tard. Contrairement aux sœurs Brönte, Jane Austen ne correspond pas aux critères romantiques du début de l'époque victorienne.

Cependant, la parution en 1869 de A Memoir of Jane Austen (Mes souvenirs de Jane Austen, éditions Bartillat, traduction Guillaume Villeneuve), écrit par son neveu James Edward Austen-Leigh, élargit considérablement son succès. Toute la dernière partie du XIXe siècle sera alors le temps de ce que Leslie Stephen, critique littéraire et père de Virginia Woolf, décrira comme une « Austenolâtrie ».

Elle deviendra avec le temps un classique de la littérature britannique et mondiale. Ses romans ont fait l'objet de nombreuses adaptations, en tête desquelles Orgueuil et Préjugé de Joe Wright, avec Keira Knightley, ou encore la série Clueless, qui se présente comme une version moderne de Emma.

Des documents inédits sur Jane Austen

Malgré le culte dont elle fait aujourd'hui l'objet, nos connaissances sur la vie de Jane Austen sont relativement minces. Depuis la publication de notices ou ouvrages biographiques écrits par ses proches au XIXe siècle, peu de nouvelles informations ont été découvertes sur l'autrice.

La publication par les Éditions Finitude des lettres qu'elle a échangées avec sa soeur, pour la première fois en intégralité et en traduction française, permettent d'avoir une vue privilégiée et de première main sur le quotidien de la romancière.

La traduction et l’abondante annotation de cet ouvrage de plus de 500 pages sont l’œuvre de Constance Lacroix, spécialiste de la littérature anglaise du XIXe siècle. On lui doit notamment la traduction des Lettres choisies de la famille Brontë (La Table Ronde, 2017) et du journal de Mary Shelley Que les étoiles contemplent mes larmes (Finitude, 2017).

Pour donner l'eau à la bouche à tous les Janeites francophones, les éditions Finitudes nous proposent un bref extrait d'une des 89 lettres présentes dans le volume à paraitre :

Bien rares étaient les beautés parmi les dames, et aucune d'entre elles n'avait vraiment beaucoup d’éclat. Miss Iremonger n’était pas à son avantage, et Mrs Blount fut la seule à être très admirée. Elle était telle qu'en septembre, avec sa face de pleine lune, son bandeau de diamants, ses escarpins blancs, son époux rougeaud et son cou charnu. Quant à Mrs Warren, j’ai dû, à mon vif regret, reconnaître qu’elle est fort séduisante. Elle avait réussi à escamoter en grande partie son enfant et a dansé à perdre haleine et avec un beau zèle, sans même que sa grossesse se remarquât beaucoup. Son mari est passablement laid, plus encore, même, que son cousin John ; mais il ne fait pas si vieux. Les Miss Maitland ont toutes deux d’assez gentils minois et ressemblent beaucoup à Anne, avec une peau mate, de grands yeux sombres et beaucoup de nez. Miss Debarry, Susan et Sally ont fait leur apparition, tout de noir vêtues, et je leur ai témoigné autant de prévenance que leur mauvaise haleine le permettait. - La description d’un bal par Jane Austen, extrait d’une lettre du 20 novembre 1800

Crédits image : Portrait de Jane Austen, gravé d'après une aquarelle de James Andrews de Maidenhead, elle-même tirée du portrait fait par Cassandra Austen. Domaine public.

