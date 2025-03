Strasbourg : quatre artistes éclairent la violence du monde actuel

Chacun des artistes explore l’histoire et le temps à travers une approche personnelle, documentaire ou militante de l'art, en tissant des liens entre l’intime et le politique. Les œuvres présentées, qui naviguent entre illustration et peinture, dessin et broderie, illustrent le potentiel du dessin narratif pour transgresser les catégories de genre.

À travers leurs pratiques, ces artistes tentent de proposer de nouvelles manières de raconter le présent, entre engagement de fond et expérimentations formelles.

Mounira Al Solh, basée entre Beyrouth et Amsterdam, s’intéresse aux réalités sociopolitiques du Liban et de la Syrie qu'elle a notamment relatées dans I Strongly Believe in Our Right to Be Frivolous (Silvana Editoriale). Elle a représenté le Liban à la Biennale de Venise en 2024 et propose ici des œuvres en résonance avec les événements récents de la région, mettant en avant la force transformatrice des femmes dans la culture islamique.

Installé à Berlin, Mazen Kerbaj, musicien et auteur de BD, construit son œuvre au fil des événements politiques, entre hasard et intention, abstraction et figuration. Il est dernièrement l'auteur de Gaza (Actes Sud, traduit par Charlotte Woillez).

Nino Bulling, qui vit également à Berlin, a débuté dans le reportage dessiné avant d’explorer, avec La Part du feu (Éditions Cambourakis, traduit par Elisabeth Willenz), des thèmes comme le genre, l’identité et le changement climatique.

Enfin, Neïla Czermak Ichti, de Marseille, revisite des scènes familiales quotidiennes en y intégrant des éléments de l’horreur, de la science-fiction et du dessin animé pour interroger l’invisible et l’indicible. Elle a notamment publié Repos à nos magiques (Éditions P).

