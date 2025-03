Une bible du XIIIe siècle de retour à la cathédrale de Salisbury

Il s'agirait d'un des premiers exemples de bible « portable », d'un format plus réduit (17 cm de haut) et moins encombrant, en Angleterre. La bible « Sarum Master » a fait son retour, en grande pompe, à Salisbury, et plus précisément dans la cathédrale de la ville.

Au XIIIe siècle, elle est sortie de l'atelier de « Sarum Master », « l'un des plus grands artistes de son temps, un enlumineur qui a travaillé dans les années 1240 et 1250, sans doute en grande partie à Salisbury », souligne le site de la cathédrale de la ville.

Il était alors probablement l'un des premiers artisans enlumineurs de l'Angleterre de l'époque, et Salisbury fourmillait d'artistes, de peintres et de décorateurs, puisque sa cathédrale sortait tout juste de terre. Un contexte qui a vraisemblablement favorisé les échanges entre les artistes, les professions, les techniques et les styles, aboutissant à un raffinement de l'ensemble.

La bible « Sarum Master » fait apparaitre de nombreuses lettrines, richement décorées, présentant des scènes illustrées des textes saints ou des figures ornementales. Les couleurs sont vives et variées, notamment un vert très reconnaissable.

Quelques exemples de lettrines de la bible « Sarum Master » (Salisbury Cathedral)

Bien conservé, l'ouvrage enluminé était, ces dernières années, entre les mains d'un propriétaire privé.

Retour à Salisbury

La cathédrale de Salisbury a accueilli avec une joie non dissimulée la bible « Sarum Master », acquise grâce aux fonds obtenus par Friends of the Nations’ Libraries, une organisation à but non lucratif qui vient en aide aux établissements de lecture publique, y compris ceux à vocation patrimoniale et nationale, afin de les assister dans leurs acquisitions.

90.000 £, soit près de 110.000 €, ont été réunies en quelques mois, afin d'acheter l'ouvrage lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's.

Pour la première fois depuis des années, l'œuvre a été présentée au public lors d'une exposition spéciale, et sera numérisée pour en assurer la conservation la plus durable possible. Elle sera bien plus accessible au public à l'occasion de divers événements, garantit l'institution de Salisbury.

Photographie : la bible « Sarum Master », Salisbury Cathedral

