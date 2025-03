Orange ferme son réseau social autour des livres, Lecteurs.com

Lecteurs.com était sorti en 2010 dans un discret mouvement, avec une version beta — à l’époque du Web 2.0, cela se faisait beaucoup de présenter des solutions mal finalisées au public. Cette aventure démarrait avec les meilleures chances de réussites : Babelio s’était lancé en 2007 et le groupe Hachette Livre s’aventurait sur le créneau deux ans plus tard — avec MyBoox, croisement entre Babelio et ActuaLitté. Amusant de constater combien d’acteurs sont restés de cette période.

D’ailleurs, promouvoir la lecture et créer une communauté en ligne autour des livres faisait partie des El Dorado puisqu’Amazon s’était offert Shelfari, un autre réseau social — avant d’acheter Goodreads en mars 2013 (et de fermer Shelfari trois ans plus tard).

Reste donc qu’en octobre 2024, ActuaLitté apprenait le dégagement farouche et massif de la Fondation Orange, auprès de tout ce qui ressemble à un livre : exeunt le Prix Orange du livre et son homologue africain, fin de tout mécénat autour de la lecture… Bref, Orange divorçait d’avec l’industrie de l’édition, alors qu’en 2015 encore, l’opérateur tentait de refourguer MO3T, le hub de la librairie et future arme définitive anti-Amazon. MO3T fut définitivement arrêté en février 2016.

Je vous parle d'un temps...

Dans un message aussi impersonnel que larmoyant, celles et ceux qui par paresse n’avaient pas encore coupé court à l’envoi de mails issus de Lecteurs.com apprennent que le site fermera le 3 avril. Un petit mois donc, pour exporter sa bibliothèque, qui sortira en format PDF « sans les avis associés, mais avec les couvertures des ouvrages ». Au terme du 3/04, les données personnelles disparaîtront, définitivement.

Il sera également possible d’obtenir un export de ses avis, en fichier Excel. « C’est la fin d’une aventure collective dont nous sommes extrêmement fiers. A vos côtés et grâce au soutien des éditeurs, nous avons eu plaisir à lire, découvrir et conseiller de nombreux livres. Rien de tout cela n’aurait été possible sans votre curiosité, votre passion et votre implication. Pour tout cela, nous vous adressons un grand merci. Au fil des ans, vous avez déposé plusieurs centaines de milliers de chroniques sur Lecteurs.com », peut-on lire. Comme en atteste cette illustration, réalisée en 2012.

Et si la fondation d’entreprise Orange se désinvestit de la lecture, elle n’en promet pas moins qu’elle « poursuit son action en faveur des publics les plus fragiles, afin de les aider à renouer des liens, réaliser leur potentiel et trouver leur place dans la société ». En consultant le site officiel (sans être accueilli par les cookies d’usage, d’ailleurs), les occurrences du mot livre ou du terme lecture ne sont pas légion.

Mais plus sur internet que n’importe où ailleurs, les propos de M. Antoine Lavoisier se vérifient : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, alors ? Si Lecteurs.com plie boutique, un repreneur s’est-il présenté pour que la flamme subsiste dans le flambeau ?

En effet, selon nos sources, le réseau de lecteurs Babelio a étudié le dossier dans la perspective de reprendre l’activité de Lecteurs.com chez eux. Mais l’examen des conditions les a rapidement dissuadés. En consultant les éléments de cession, ActuaLitté a pu en effet constater que la vente s’effectuait pour un euro symbolique.

Figurait cependant une obligation de prolonger la vie du site une année, en signant un contrat de maintenance avec Orange service. De même ⁠seront effacés tous les comptes qui ne se sont pas connectés dans les 12 derniers mois. Sur les 240.000 inscrits que revendiquait Lecteurs.com, seuls 30.000 utilisateurs étaient transférables, d’après nos estimations.

« Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre engagement et vous souhaitons de continuer à explorer de nouveaux horizons littéraires », conclut le site.

