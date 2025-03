Marcie de Cati Baur : être une femme libérée  

Le récit s'ouvre sur une séquence d'une brutale banalité : après des années passées à travailler dans les bureaux de la Sofical, Caro est remerciée par son supérieur direct. Début de la cinquantaine, mère solo d'une ado pleine de peps, elle va devoir se réinventer. Recyclée comme enquêtrice de rue au service d'un institut de sondage, notre héroïne sent qu'elle passe à côté de sa vie.

Ce qu'elle voudrait vraiment faire, en réalité, c'est travailler pour l'agence de détectives privés Dulac, en face de laquelle elle tente d'alpaguer les passants. Avec un peu de culot et beaucoup de bon sens, Caro finit par présenter sa candidature très spontanée au directeur. Et se retrouve à travailler, à ses heures creuses, comme pisteuse de toutous. C'est alors que les choses vont vraiment se corser pour elle...

La main invisible de la ménopause

À travers le personnage de Marcie (le vrai prénom de Caro, qu'elle n'a pas osé utiliser jusqu'alors), Cati Baur s'attaque frontalement à un sujet complexe : celui des transformations qui s'opèrent chez les femmes à l'âge où Yann Moix est incapable de les aimer.

Il y a les bouffées de chaleur et la vue qui baisse, bien sûr, mais surtout, pour l'héroïne, une impression de déclassement, de disparition progressive, voire d'inutilité. Loin de se laisser abattre, elle transforme ces faiblesses en atout. Puisque personne ne la voit, elle peut filer les gens sans se faire remarquer ; puisque personne ne lui propose de boulot, elle force la porte d'un employeur pour s'en inventer un ; puisqu'elle a du temps libre à revendre, elle découvre les plaisirs de la liberté. Et pour ne rien gâcher, ces transformations vont aussi permettre à Marcie de renforcer les liens avec sa fille.

Une comédie sous couvert d'enquête

Qu'on ne s'y trompe pas cependant, Cati Baur reste fidèle au registre de la comédie bienveillante (comme dans Pisse-Mémé, par exemple, lui aussi publié aux éditions Dargaud) : il n'y a pas de démonstration lourdingue ou de propos politique souligné. Là où d'autres auraient creusé les revendications féministes, l'autrice se sert des interrogations bien réelles comme tremplin pour faire rebondir la fiction et embarquer les lecteurs dans son imaginaire.

Il y a quelque chose d'envoûtant, de presque magique, dans la façon dont le dessin avec ses couleurs tendres (qui n'est pas sans rappeler l'univers visuel de Posy Simmonds, ce qui n'est pas rien), ses rondeurs et ses lettres cursives, nous entraîne dans ce monde de fiction où le vol de chiens est un délit fréquent et où l'on engage des détectives (pardon des enquêtrices) pour les retrouver.

Et où les jeunes filles tombent des balcons en pleine nuit. Parce que oui, il y a bien un drame et une vraie enquête à mener pour découvrir ce qui s'est réellement passé dans ce petit appartement parisien d'où une jeune fille s'est à tout jamais... envolée ?

La fiction comme reflet de l'ombre du réel

À travers cette histoire d’invisibilisation, Cati Baur trouve une manière habile d’évoquer cet âge péri-ménopause où l’emploi se fait rare et les problèmes complexes. Le drame de Marcie — ou de Caro, plutôt, allez savoir — est de prendre de plein fouet cette relégation, ce déclassement ; mais ce qui la transforme en héroïne, au contraire, c’est de refuser de se laisser abattre par la situation et de rebondir bien plus haut qu’elle ne l’aurait imaginé.

Sans avoir l’air d’y toucher, la scénariste transforme l’obsolescence de son héroïne en super-pouvoir. Puisque personne ne la voit et ne s’intéresse à elle, elle a le champ libre pour espionner les autres, mieux encore, pour s’envoler vers New York avec sa fille sur un coup de tête pour mener l’enquête. Cette sublimation de la femme mise au rebut par le jeunisme et le sexisme de la société dénonce en creux les travers d’un monde qui ne valorise que la beauté, la rapidité, la désirabilité et se moque complètement de laisser à l’écart une partie non négligeable de la population.

Par bonheur, cet album réussit l’exercice périlleux d’évoquer ces abominations bien concrètes en tournant le dos au réalisme social pour plonger résolument vers la comédie légère et positive, qui se nourrit non pas du ressentiment, mais des rêves et des envies de ses personnages. Avec Marcie, on en vient à penser qu’atteindre la date fatidique de péremption imposée par la masculinité crasse et toxique est une vraie libération.

N’est-ce pas précisément « le premier jour du reste de ta vie », que chantait Daho ?

Par Nicolas Ancion

