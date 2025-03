Le temps d’une Berceuse pour Octave et Paul

Paul et Fabien sont devenus pères. Plus précisément, ils ont réussi à adopter un petit garçon merveilleux qui a changé leur vie, du jour au lendemain. Ce précieux cadeau de la vie les remplit de joie. Octave leur apporte des rires, des moments d’infinie tendresse, des jours d’aventure et des nuits d’amour. Tout ce bonheur est communicatif : la famille de Paul et la mère de Fabien sont émerveillées devant ce petit bonhomme aux grands yeux.

Lors de petites vacances avec toute la troupe, ce qui devait être un autre événement joyeux se transforme en drame. Alors que Paul et Fabien se réveillent, l’inquiétude – Octave n’est pas dans son lit ni ailleurs dans la maison. Ensuite, sans crier gare, l’horreur.

« Il y a un point dans l'eau qui flotte et Paul ne peut pas bouger, il a tout compris. Octave est un point. Marin a bondi de sa chaise, elle est tombée, il se précipite. Fabien est entré dans l'eau sans plonger, il a couru dedans, il a disparu, il réapparaît avec le corps, il sort un corps minuscule de l'eau. [...] Ce n’est pas possible. Il y a un autre en Paul qui dit ce n’est pas possible. Mais si, il y est, c’est lui, la, qui pleure et pleure et pleure et pleure et pleure, dans le jardin. »

Rien ne pouvait préparer le couple à un tel déchirement. Tout ceci semble encore irréel, peut-être n'est-ce en réalité qu’un cauchemar, un affreux cauchemar, qu’ils vont bientôt se réveiller et retrouver leur petit et son beau sourire. Mais l’ambulance arrive. On leur présente des excuses, puis des condoléances. On leur demande de répondre à des questions, pour comprendre ce qui a bien pu se passer.

On leur parle de procédures, on leur donne des calmants. La normalité devient étouffante, insurmontable. Autrement dit, le monde continue sa course alors que la vie de Paul et de Fabien s’est effondrée de la manière la plus violente possible.

« Il y a tellement d’objets autour de Paul, leur réalité à la fois accable et paraît suspicieuse. Tant trop concrets, tantôt presqu’irréels. La cafetière, la bouilloire électrique, le four micro-onde, la filtreuse à eau, la lampe connectée, le presse-agrume. Cela semble fou qu'ils puissent exister eux, quand Octave n’existe plus. Et pourtant c'est là, c’est vrai, c’est tangible, la cafetière s’impose dans toute son horreur. »

Toute cette violence se répercute sur le couple. Ils ne se comprennent plus, ne vivent pas leur deuil de la même manière. Finalement, Fabien va se réfugier chez sa mère. Paul, de son côté, couvre tous les meubles de draps blancs et déserte la maison, leur maison pleine d’amour, pour s’enfermer dans un petit appartement.

Seul, Paul sombre. Il s’enferme dans le silence et la solitude, se néglige, ne sort plus. Sa seule délivrance ; cette petite mélodie qu’il imagine, la seule qui habite tout son être, ce chant secret entre Octave et lui. Mais le pire est à venir : ce deuil, qui se devait d’être une expérience intime, devient un sujet public.

Cette famille brisée se retrouve sur le devant de la scène lorsque la mort du petit Octave est médiatisée par une politicienne d’extrême-droite. S’ensuit une intervention filmée du couple à la dérive pour défendre leur famille, leur enfant, ainsi qu’un procès… dans dix mois.

Il existe peu de romans qui parviennent à chambouler avec autant de force et de grâce ; pourtant, celui de Arthur Cahn est exactement de cette catégorie. Voici une histoire terrible. Terrible parce que vécue par des familles, chaque année. Un drame, voilà tout.

Porté par une plume précise et douce, ce récit déborde d’amour et de douleur. Les sujets du deuil, de l’homoparentalité et de l’homophobie, de la résilience, de la guérison… sont traités avec soin et crédibilité. C’est renversant, c’est bouleversant. C’est un cri de colère et un souffle d’espoir tout à la fois.

Un grand bravo, tout simplement.

Par Valentine Costantini

