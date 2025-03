Anne Hidalgo : “La démocratie a besoin d’espoir. Elle est l’espoir.

Ambitions locales, rayonnement global et crise politique majeure à laquelle nos démocraties sont confrontées : l'essai d'Anne Hidalgo à paraître ce 12 mars est à découvrir en avant-première dans nos colonnes. « Abandonner le pouvoir sur nos vies à ceux qui prétendent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous, voilà un programme dangereux », voici qui en dit déjà long.

Anne Hidalgo partage ici son regard et son expérience de femme politique face à la crise profonde qui secoue les démocraties, confrontées à la montée du populisme et à la défiance généralisée des citoyens envers la politique et l’avenir. « Résister se conjugue au présent. Résister nous projette vers l’avenir. »

À travers son parcours de maire de Paris, elle esquisse des réponses et retrace les transformations majeures qu’elle a initiées depuis plus de dix ans : des grands chantiers écologiques à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. « Les femmes sont en particulier maltraitées dans le monde médiatique et politique, de plus en plus en proie à un masculinisme débridé. »

Et elle ajoute : « Nous assistons à la lente et méthodique destruction du politique. » Comment prévenir l’inévitable et relever les défis du siècle, qu’ils soient démocratiques ou climatiques ? Revenant sur les moments décisifs de son mandat, elle analyse avec lucidité les crises qu’elle a traversées et revient sur son engagement présidentiel ainsi que sur l’état d’une gauche en quête de repères.

Plaidant pour une social-démocratie européenne renouvelée, ancrée dans l’écologie, elle souligne également son rôle croissant sur la scène internationale, où elle a su imposer Paris comme une voix forte parmi les grandes métropoles mondiales. « Le propre de la démocratie, c’est qu’elle génère elle-même les outils qui peuvent la mettre à l’épreuve, voire la combattre de l’intérieur. »

« Les politiques se transforment avec enthousiasme en animateurs télé ou amuseurs publics. » Le reste est à lire. Les éditions de L'Observatoire nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Maire de Paris depuis mars 2014, figure internationale de la lutte contre le changement climatique, Anne Hidalgo préside l’AIMF (Association internationale des maires francophones). Elle est ambassadrice de la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (Gcom), et ambassadrice pour le climat de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages aux Éditions de l’Observatoire : Respirer. Le Lieu des possibles, et Une femme française. Leader du développement durable pour Forbes, Anne Hidalgo est classée parmi les 25 femmes les plus influentes de 2024 pour le Financial Times et 6ème parmi les 100 personnalités les plus influentes qui agissent pour le climat pour le Time.

Par Nicolas Gary

