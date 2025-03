Mort d'Alain Grée, l’illustrateur qui voulait rester libre

Alain Grée, auteur et illustrateur, est décédé le vendredi 28 février 2025. Il avait 88 ans. Formation graphique, à Paris, à l’École des arts appliqués et à l’École nationale supérieure des Beaux-arts qu’il finance en jouant de la clarinette ou de la basse, en style New Orléans, dans les caves du Quartier latin, puis du saxophone ténor dans une formation de jazz moderne.

« Après mes études, j’ai choisi d’écrire et d’illustrer des livres pour pouvoir rester libre de naviguer avec mon épouse Monique à travers le monde sur un bateau, loin du téléphone et des rendez-vous quotidiens, en vivant de mes royalties. Le rêve. Pourquoi des livres pour les enfants ? Sans doute parce que j’ai mis du temps à grandir. »

Alain Grée travaillera principalement pour Casterman, Hachette, Les Deux Coqs d’or, Fernand Nathan (pour douze jeux éducatifs), Philips (pour des livres-disques rassemblant comptines et chansons enfantines). Trois cents parutions, au bas mot, pour la plupart ordonnées en séries conséquentes (vingt-six « Cadet-Rama », chez Casterman, de 1963 à 1983, quinze « Albums roses », chez Hachette, entre 1966 et 1969) dont il est difficile de distinguer un titre ou un autre.

Alain Grée, c’est d’abord une façon de dessiner, de montrer le monde, facilement reconnaissable, très graphique, immédiatement lisible, au service d’une vulgarisation de bon aloi. Quelques titres choisis presque au hasard qui témoignent du souci prioritairement pédagogique de l’auteur-illustrateur : La ville, Le pétrole, La télévision, J’apprends à reconnaître les fleurs, J’apprends à compter, J’apprends à voyager.

« Une fois d’accord avec l’éditeur, je réunis la documentation en rapport avec le sujet traité, puis j’écris et j’illustre (ou fait illustrer d’après mes esquisses par mon frère Gérard Grée ou mon ami Luis Camps) chacun des titres des diverses collections. Avec de la passion, car je ne peux rien faire si je ne suis pas passionné par le sujet. Et comme presque tout m’intéresse… »

Il illustrera également des albums de fiction (dont, le plus souvent, il écrit le texte) et trois contes signés Paul Guth. Avant même son premier livre pour enfants, il avait publié, en 1958 et 1959, deux romans policiers, Diamants poursolitaire et Héroïne pour solitaire, dans la collection « La Chouette » des éditions Ditis. Il collaborera, comme auteur et illustrateur, pendant quatre ans, avec LeJournal de Mickey, Pomme d’Api et Le Journal de Babar et il sera, pendant deux ans, producteur et auteur d’émissions de télévision.

À compter des années 1970, Alain Grée vivra et travaillera principalement sur son voilier, le Pitcairn III, à bord duquel il parcourut le monde accompagné de son épouse. Sur son bateau, explique-t-il, il n’écrira qu’un seul livre pour enfants, Les plantes, en 1971, trop accaparé par les contraintes de la navigation.

« J’ai cessé d’illustrer des livres pour enfants parce qu’en raison du style dépouillé de mes dessins, j’avais l’impression de me répéter indéfiniment. Par exemple, reproduire les mêmes arbres, les mêmes animaux, les mêmes maisons. […] Après les livres d’enfants, j’ai écrit chaque mois, pendant vingt ans, dans une revue nautique, Voiles et Voiliers, et publié des ouvrages de navigation, chez Gallimard, sous la forme de guides d’initiation abondamment illustrés de dessins et de photos. Plus techniques et pour adultes cette fois. J’avais grandi entre temps. »

Citons, parmi les cinq titres qu’Alain Grée publie dans la collection « Voiles » de chez Gallimard : Navigation, le cap, la route, le point, en 1980, Gros temps, tactique, manœuvres, en 1984. Le galeriste Michel Lagarde témoigne : « Dans le monde de l’illustrateur imagier Alain Grée qui est celui dans lequel les enfants de ma génération ont grandi, il était très souvent question de nature, de transports, d’écologie.

Alain Grée portait, dans les années 1970, beaucoup de valeurs positives et humanistes, avec un graphisme épuré, accessible à tous (comme son éminent confrère le Hongrois Miroslav Sasek, édité et réédité, comme lui, par Casterman).

Il y a peu de chances pour que sa disparition fasse un peu de bruit, dans un monde à feu et à sang. Pourtant, son graphisme passé de mode pendant les années 1980/1990, revient en force, notamment au Japon où il est encore célébré et, on le sait peu, Alain Grée a influencé énormément d’illustrateurs à travers le monde. » (Michel Lagarde)

