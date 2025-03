Incendie : la médiathèque de Dijon est-elle victime du narcotrafic ?

Dans un billet de blog publié le 20 février dans Tribune juive, l'écrivain franco-israélien Marco Koskas a écrit : « Je n’aurai jamais assez de balles pour dézinguer tous ces affreux. Et pas de revolver non plus », au sujet des membres de la France Insoumise, et plus particulièrement des députés Eric Coquerel et Ersilia Soudais...