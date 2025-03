Les mercenaires de Poutine : Wagner, commando d'élite...

On a entendu beaucoup de choses et leurs contraires sur la tristement fameuse milice russe Wagner qu’il était bien commode de diaboliser autour de son patron Evgueni Prigojine, mais qui lui survit sans problème depuis sa mort en août 2023.

Benjamin Roger et Mathieu Olivier sont tous deux journalistes : autant dire que cette BD n’est pas un album d’aventures de guerre, mais une très sérieuse BD-reportage. Ils ont travaillé tous deux pour le magazine Jeune Afrique et connaissent donc parfaitement leur sujet. Thierry Chavant s’est engagé à leurs côtés pour illustrer cette enquête qui s’étend sur plusieurs années et plus d’un continent.

Cette bande dessinée est une façon bien agréable d’améliorer sa connaissance du sujet : l’ascension du groupe Wagner, les exactions commises, les enjeux financiers, la géopolitique africaine...

Le récit est très documenté : basé sur les investigations des deux journalistes et les témoignages recueillis, c’est un gros travail de plusieurs années qui nous est résumé dans ces planches.

« [...] Nous ne sommes pas des soldats, juste des mercenaires Wagner.

[...] On n’est pas ici pour les médailles ou vaincre les nazis, juste pour toucher la solde et rentrer en un seul morceau.

[...] On est des mercenaires, pas des soldats ! Tout ça, c’est du business ! »

Simple et sans fioritures, le dessin de Thierry Chavant est tout au service du texte et il sait même s’estomper ou s’éloigner quand les horreurs sont trop dures pour notre regard.

Cet album est aussi le portrait des principaux dirigeants de Wagner : le fameux oligarque Evgueni Prigojine qui fit d’abord fortune dans la restauration (!) avant de s’associer avec un mercenaire expérimenté, Dimitri Outkine, qui sera le commandant opérationnel de Wagner, Prigojine restant le grand chef et le grand financier.

Mais en bons journalistes, les auteurs ne se contentent pas des leaders médiatiques et nous avons droit à tous les principaux acteurs du groupe Wagner et quelques personnages de fiction pour fluidifier le récit.

On retrouve même quelques figures de la diplomatie française... qui ne sortent pas vraiment grandies de ce tableau. Après quelques faits d’armes au Donbass en Ukraine en 2014 ou en Syrie en 2016, la « compagnie » (c’est le surnom interne de Wagner) se déploie à Bangui en Centrafrique (sous la coupe de Bokassa jusqu’en 1996) et bientôt au Mali.

Dans chaque pays, un scénario bien éprouvé se répète : corruption des dirigeants locaux, élimination des gêneurs, déploiement de mercenaires, formation de troupes locales, propagande anti-française et... surexploitation des ressources minières (or, notamment) qui sont exportées à l’étranger en toute illégalité, une contrebande source de gigantesques profits pour Wagner et la Russie.

La diplomatie française sous-estimera l’influence grandissante de Wagner et des Russes jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Dans le centre du Mali, en mars 2022, le village peul de Moura est le lieu d’un massacre perpétré au nom de la lutte antiterroriste : près de 500 victimes... dont à peine une trentaine de djihadistes.

Mais au plan militaire et face aux rebelles islamistes, les mercenaires de Wagner ne sont finalement pas beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs européens ou américains : « l’État Islamique au Grand Sahara (EIGS), la filiale sahélienne de l’État Islamique, a repris progressivement pied ».

L’album, très pédagogique, use de la voix off, de témoignages et de dialogues entre personnages.

Le récit est découpé en plusieurs mouvements (tel un drame lyrique wagnérien !) et n’hésite à faire des aller-retour entre les époques et les lieux pour nous brosser un tableau aussi intelligible que possible.

Bientôt la folle guerre d’Ukraine vient de nouveau brasser les cartes : le groupe Wagner y rapatrie le gros de ses troupes, dépense des millions de dollars et envoie au casse-pipe des dizaines de milliers de « volontaires » dont les fameux prisonniers de droit commun.

Mais rapidement le torchon brûle entre Wagner et le Kremlin : un convoi de mercenaires roule vers Moscou et il faudra la médiation du biélorusse Alexandre Loukachenko pour éteindre ce début d’incendie.

Hélas, Prigogine et Outkine ont oublié que « Vladimir Poutine ne pardonne jamais la traîtrise. Le maître du Kremlin n’oublie jamais rien ». C’est lui dont l’ombre menaçante et inquiétante clôture l’album !

Par Bruno Ménétrier

