Le Père Brown peut-il rivaliser avec Sherlock Holmes ?

BONNES FEUILLES – Antoine Roquenaud, écrivain raté et solitaire, mène une existence précaire dans un Paris miséreux. Un soir, il découvre avec stupeur que son compte bancaire a été renfloué, tandis qu’une présence inquiétante commence à le suivre. L’ombre qui le traque n’est autre que Marc Haubergier, l’écrivain le plus célèbre et le plus insaisissable de France.