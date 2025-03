La chroniqueuse culturelle bien connue de l'émission "Quotidien", Ambre Chalumeau, s'est aventurée dans un premier roman, Les Vivants, où l'amitié, la famille et le passage à l'âge adulte deviennent autant de dédales pour ses personnages. Le récit s'articule autour d'un événement bouleversant : la disparition d'un jeune homme, qui agit comme un catalyseur sur des personnages profondément chamboulés confrontés à leurs propres émotions et questionnements.

Un drame qui fait voler en éclats les certitudes de chacun. L’action se déroule notamment dans le cadre d’une classe préparatoire, propice aux amitiés intenses et aux secrets. Amitiés, famille, premiers amours et non-dits s’entremêlent tout au long du récit. Et dans le vide laissé par cette absence, ses proches découvrent qu’ils ne savaient pas tout de lui – ni les uns des autres​.

Ambre Chalumeau dépeint avec tendresse les liens qui unissent ses protagonistes, mettant en lumière la complexité des relations humaines face à l'absence et au deuil. Chacun, à sa manière, se retrouve contraint de redéfinir sa place et son identité au sein du groupe, révélant ainsi les fragilités et les forces insoupçonnées qui les habitent.

Mais c'est pour cette vision du passage à l'âge adulte, avec ses doutes, ses espoirs et ses désillusions que l'on sourit à la lecture. Les émotions contraires qui animent les personnages reflètent les tumultes de cette période charnière de la vie, où chaque choix peut avoir des répercussions durables. ​

À paraître le 12 mars prochain, ce texte, souvent désarmant, ne laissera pas indifférent.