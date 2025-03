Quand on tombe amoureux, on se relève attaché

Neuropsychiatre Boris Cyrulnik explore avec profondeur et sensibilité les mécanismes de l'amour et de l'attachement. Et dans ce nouve essai, il s'attache à distinguer ces deux processus neurologiques distincts, tout en mettant en lumière leur interdépendance dans nos vies affectives.

Habilement, il rappelle que l'amour ne survient pas par hasard, mais qu'il faut des affinités : « [C]e merveilleux moment ne touche que ceux qui y sont disposés », assure-t-il. D'ailleurs, « toute notre vie, on peut réveiller l’empreinte amoureuse que l’on croyait engourdie ». Ainsi, notre capacité à aimer serait en partie conditionnée par notre histoire personnelle et les attachements sécurisés ou non que nous avons connus.​

Il aborde également les défis rencontrés par ceux qui ont subi un « désert affectif » durant leur enfance. Ces individus peuvent développer une perception d’eux-mêmes comme étant non aimables, rendant difficile la formation de liens d’attachement solides à l’âge adulte. Cette analyse met en exergue l’importance des premières relations dans le développement de notre capacité à aimer et à nous attacher.

Par ailleurs, Cyrulnik interroge la société contemporaine sur la manière dont l’amour et l’attachement sont perçus. Il suggère que l’amour intense peut parfois être source d’angoisse, tandis que l’attachement peut être perçu comme une forme d’emprisonnement. Il se demande alors si « faudra-t-il inventer de nouvelles cours d’amour pour retrouver le plaisir d’aimer ».

Une réflexion qui ouvre la voie à une redéfinition des relations amoureuses dans le contexte actuel. Ou comment, dans une introspection sur son propre vécu, chacun découvre la manière dont la société influence nos perceptions de l'amour et de l'attachement.