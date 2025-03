La Grande librairie célèbre cet éternel mystère qu'est l'amour

Que veut dire aimer ? Et comment distinguer l’amour de son proche cousin : l’attachement ? L’incontournable neuropsychiatre Boris Cyrulnik se penche sur ces questions depuis tant d’années… Avec Quand on tombe amoureux, on se relève attaché (Odile Jacob), il poursuit sa mission de toujours : mettre des mots sur ce que nous ressentons.

Au fond, dans ses fictions, la romancière Karine Tuil, prix Goncourt des lycéens en 2019 pour Les Choses humaines (Gallimard), ne fait pas autre chose. La dernière en date, La guerre par d’autres moyens, raconte les romances croisées d’un ancien président de la république, d’une romancière esseulée, d’une actrice ressuscitée et d’un réalisateur assoiffé de succès ! Les jeux de l’amour… et du pouvoir.

Comment une histoire d’amour bascule-t-elle dans l’effroi ? Avec Ta promesse (Gallimard), la romancière, critique et dramaturge Camille Laurens mène une enquête haletante sur les mécaniques de l’emprise et les illusions contemporaines de l’amour. Un livre virtuose, plein de rage et de sensualité, sous forme de comédie humaine d’aujourd’hui.

« Une séparation, ce n’est rien. Et c’est toute une vie ». Ce sont les mots du personnage d’Arnaud Cathrine, dans Roman de plages (Flammarion). L’histoire d’un cœur brisé qui se soigne, au fil des villes, des rencontres et des livres, mais surtout face à la mer consolatrice et salutaire.

Enfin l’amour et l’amitié ne sont jamais loin. Dans un premier roman aussi intime que désopilant, Les vivants (Stock), la jeune Ambre Chalumeau, que vous connaissez peut-être comme journaliste, raconte le destin de trois amis d’enfance frappés par un drame injuste. Un livre plein de nostalgie, sur le passage à l’âge adulte, et la beauté des liens qui se tissent entre nous…

Cette semaine, pour parler d’amour, on ira faire un tour du côté d’Angers pour retrouver deux libraires, Nicolas Auvinet et Anne Bouliou, qui ont ouvert un café-librairie pour partager leur goût de lire : la Cohue.

Enfin, on retrouvera la comédienne Barbara Schulz et un finaliste de notre concours Si on lisait à voix haute, Timothé Babin. Ensemble, ils liront un passage de l’un des plus grands livres d’amour jamais écrits : Adolphe de Benjamin Constant.

Un extrait des différents ouvrages est proposé en fin d'article. Et une lecture de Proust par Augustin Trapenard à retrouver ci-dessous :

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com