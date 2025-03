Deux français en lice pour le Sheikh Zayed Book Award 2025

C’est l’un des prix littéraires les mieux dotés : le ou la lauréate de chaque catégorie reçoit la somme de 750.000 UAE dirhams, soit 195.170 euros. La personnalité culturelle de l’année recevra, quant à elle, 1.000.000 de UAE dirhams, soit 260.227 euros.

Nombreux sont ceux qui ont envoyé leurs textes dans l’espoir de participer au prestige du prix. Cette année, le Sheikh Zayed Book Award a reçu plus de 4000 candidatures dans les dix catégories, provenant de 75 pays, dont cinq concourant pour la première fois — l’Albanie, la Bolivie, la Colombie, Trinité-et-Tobago et le Mali.

Depuis presque vingt ans, cette distinction soutient la diffusion de la littérature arabe à l’international en attribuant une bourse de traduction aux éditeurs étrangers. Cette aide s’étend également à tous les titres sélectionnés dans les shortlists de littérature et de littérature jeunesse, qui bénéficieront d’un soutien à la traduction.

Cette année, la France est doublement représentée. D'abord dans la catégorie littérature, avec l’écrivaine franco-libanaise Hoda Barakat, sélectionnée pour son roman Hind ou la plus belle femme du monde.

Dans la catégorie traduction, c’est l’essai d’Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, littérature et sens commun, qui figure parmi les finalistes grâce à sa traduction du français vers l’arabe par le Marocain Hassan Outtaleb. Et, sans plus tarder, voici la sélection complète de cette 19e édition.

Catégorie Littérature

Hind or the Most Beautiful Woman in the world (Hind ou la plus belle femme du monde) de l’écrivaine franco-libanaise Hoda Barakat publié par Dar Aladab en 2024

The Sphinx (Le Sphinx) de l’écrivain égyptien Ahmed Morad, publié par la maison d’édition Dar El Shorouk en 2023

Travels of the City of Clay Trilogy (Voyages de la cité d’argile, Trilogie) de l’écrivain Koweitien Saud Alsanousi, publié par Hachette Antoine/Nofal en 2023

Littérature jeunesse

Maymouna and Her Crazy Ideas (Maymouna et ses idées folles) de l’écrivaine jordanienne Shireen Sabanegh publié par Hachette Antoine/Nofal en 2023

The Phantom of Sabiba (Le fantôme de Sabiba) de l’écrivaine marocaine Latifa Labsir publié par Markaz Kitab en 2024

The Digital Fox (Le Renard numérique) de l’écrivaine égyptienne Hegra Elsawi publié par Dar Shan Publishing & Distribution en 2024

Culture arabe dans une autre langue

Arabic Literary Culture in Southeast Asia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries (La culture littéraire arabe en Asie du Sud-Est aux XVIIe et XVIIIe siècles) de l’universitaire britannique Andrew Peacock, publié par Brill en 2024

The Rise of the Arabic Book (L’essor du livre arabe) de l’autrice et universitaire allemande Beatrice Gruendler publié par Harvard University Press en 2020

Geschichte des östlichen zagal: Dialektale arabische Strophendichtung aus dem Osten der arabischen Welt — von den Anfängen bis zum Ende der Mamlukenzeit (L’histoire du zajal oriental : Poésie arabe en dialectes familiers du monde arabe oriental — de ses débuts à la fin de l’ère mamelouke) de l’auteur turc Hakan Özkan publié par Ergon Verlag en allemand en 2020

Traduction

Le démon de la théorie : Littérature et sens d’Antoine Compagnon, traduit du français vers l’arabe par le traducteur marocain Hassan Outtal, publié par Dar Alkitab Aljadeed en 2023

Tausendundeine Nacht: Das Buch der Liebe’ (Les mille et une nuits : le livre de l’amour) traduit de l’arabe vers l’allemand par la traductrice allemande Claudia Ott, publié par Verlag C.H. Beck en 2022

Orosius de Paulus Orosius, traduit de l’arabe vers l’anglais par le traducteur italien Marco Di Branco, publié par Pisa University Press en 2024

Critique littéraire et artistique

Food and Language : Cultural Excavations in Arab Heritage (Nourriture et langue : explorations culturelles dans le patrimoine arabe) de l’universitaire marocain Dr. Said Laouadi, publié par Afrique Orient en 2023

Poetry and Prophecy: Abu Tayeb as the Poet-Prophet (Poésie et prophétie : Abu Tayeb, poète-prophète) par la critique et chercheuse palestinienne Dr. Rita Awad, publié par the Arab Institute for Research & Publishing en 2024

Urbanistic Samarra: A Study of Architecture and Planning of an Abbasid City (Samarra urbanistique : une étude de l’architecture et de la planification d’une ville abbasside) par l’universitaire irakien Dr. Khaled Alsultany, publié par Adib Books en 2024

Contribution au développement des nations

The Right to Strive: Perspectives on Muslim Women’s Rights (Le droit de lutter : Perspectives sur les droits des femmes musulmanes par le Professeur émirati Dr. Mohammed Bechari), publié par Nahdet Misr Publishing en 2024

The Philosophy of Recognition and Identity Politics: Criticism of the Cultural Approach to Arab-Islamic Culture (La philosophie de la reconnaissance et les politiques identitaires : Critique de l’approche culturelle de la culture arabo-musulmane) par l’auteur germano-syrien Housamedden Darwish, publié par Mominoun Without Borders en 2023

Cities and Trade in Arab and Islamic Civilization (Les villes et le commerce dans la civilisation arabe et islamique) par le Professeur jordanien Dr. Majduddin Khemesh, publié par Dar Alsayel for Publishing & Distribution en 2024

Édition de manuscrits arabes

News of Women par l’anglo-iralien Rasheed Alkhayoun, publié by King Faisal Centre for Research and Islamic Studies en 2024

Interpretation of the Mu’allaqat Poems du saoudien Saleh Aljassar, publié par Alkhizana Alandalusia – Al-Khanji Library in Cairo en 2024

Alkawakib Alsayaara fi Tartib Alziyara par le Dr. égyptien Ahmed Gomaa Abdelhamid publié par l’Institut Français d’Archéologie Orientale en 2024

Alors, qui succédera aux lauréats de 2024 ? Réponse fin mars 2025. La cérémonie de remise des Prix aura lieu le 28 avril à la Foire Internationale du livre d’Abu Dhabi.

