Eclats de silence chez les Belov : le deuil d’une fratrie en exil

Varia, restée près de ce père qu’elle a tenté de comprendre, observe les retrouvailles hésitantes avec sa sœur Liouba, émigrée en France, et son frère Sergueï, parti en Australie pour suivre une autre mélodie. Le deuil devient alors le révélateur d’une mémoire fracturée, un dernier rendez-vous avec une histoire qui pèse encore.

La trame oscille entre regrets et incompréhensions, entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Liouba et Sergueï n’ont jamais trouvé leur place dans l’ombre d’un père distant, tandis que Varia s’est résignée à porter le poids du passé. La Russie, omniprésente, apparaît à travers des lieux empreints de nostalgie, des objets anodins chargés de souvenirs, et cette langue qui traverse les dialogues comme un lien indélébile.

Kehayan joue sur les variations linguistiques, entre français, russe et anglais, pour mieux traduire l’éclatement identitaire de ses personnages.

L’écriture, sobre et ciselée, capte avec justesse l’intimité des blessures familiales. Chaque chapitre dévoile une strate supplémentaire de non-dits, d’amertumes contenues, de retrouvailles imparfaites. Loin d’un simple récit de deuil, le roman explore les cicatrices de l’exil, la solitude de ceux qui restent, la difficulté à renouer avec ceux qui ont choisi une autre route.

En creux, c’est aussi le portrait d’une Russie à la fois figée dans le souvenir et en perpétuelle mutation. Le passé soviétique affleure par touches discrètes, tandis que l’Occident, rêvé ou redouté, s’impose dans les aspirations des uns et l’incompréhension des autres. Éclats de silence chez les Belov offre ainsi une réflexion sur la transmission et la mémoire, entre l’héritage à porter et le droit à l’oubli. Un roman tout en nuances, où chaque silence raconte bien plus que les mots.

Par Nicolas Gary

