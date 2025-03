Quand la mort réunit une fratrie écartelée

Face à la mort de ce père incompris et mal-aimé, les trois enfants dispersés par l’exil pourront-ils enfin se retrouver et briser le poids du silence familial ? Un récit où se mêlent perte, quête d’identité et blessures héritées de l’Histoire, dressant le portrait intime d’une famille écartelée entre ses racines et son besoin de liberté.

Les éditions de l'Aube nous en proposent les premières pages en avant-première :

Nina Kehayan a enseigné la langue et la civilisation russes, elle est auteure et traductrice.

Par Ugo Loumé

