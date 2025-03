Patrimoine et savoirs : une alliance inédite pour dynamiser la recherche

Le 26 février 2025, la BnF, l’École nationale des chartes et l’INHA ont signé une convention tripartite pour cinq ans. Elle marque une nouvelle étape après des collaborations bilatérales réussies, avec pour objectif d’améliorer la diffusion et l’exploitation des résultats scientifiques tout en valorisant le patrimoine culturel.

Ces trois institutions, complémentaires dans leurs missions, conjuguent ainsi leurs expertises afin de transmettre, valoriser et enrichir le savoir scientifique et patrimonial.

Le texte prévoit plusieurs axes de travail : l’accueil d’élèves et d’étudiants au sein de la BnF et de l’INHA à travers des stages et des visites, le lancement ou la consolidation de programmes de recherche collectifs, ainsi que l’organisation de colloques et de journées d’études. La valorisation des travaux communs passera également par des expositions, des publications et des actions de médiation numérique.

D’autres chantiers stratégiques accompagnent cet accord, notamment l’enrichissement des collections documentaires et l’amélioration du partage de ressources entre les trois établissements. L’interopérabilité des bases de données et la numérisation concertée figurent parmi les priorités, dans la continuité d’initiatives telles que la plateforme AGORHA de l’INHA ou les projets d’intelligence artificielle liés à Gallica.

En unissant leurs expertises, la BnF, l’ENC et l’INHA confirment leur engagement commun en faveur de la recherche et de la transmission du savoir, tout en consolidant le rôle du quartier Richelieu comme pôle d’excellence scientifique.

Trois institutions au service du savoir et du patrimoine

La Bibliothèque nationale de France assure la conservation et l’enrichissement du patrimoine documentaire national. En plus de rendre ses collections accessibles au plus grand nombre, elle mène des programmes de recherche et collabore avec des bibliothèques et centres de documentation en France et à l’international.

L’Institut national d’histoire de l’art joue un rôle central dans la recherche et la diffusion des connaissances en histoire de l’art et du patrimoine. Son action s’étend à la formation, aux programmes scientifiques et à la mise à disposition d’un fonds documentaire unique au monde.

L’École nationale des chartes - PSL forme des spécialistes en histoire et en philologie à travers des cursus diplômants et des recherches menées par son centre Jean-Mabillon. Son réseau s’appuie sur le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), qui regroupe plus de 3 000 sociétés savantes et chercheurs de renom.

Crédits photo : geralt CC 0

